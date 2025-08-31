Caminata y velatón por Palestina en Ñuñoa: Despliegan lienzo contra Sichel y tildan de “cómplice”

Lienzo en Ñuñoa acusa a Sichel de cómplice tras revertir cambio de nombre de calle

Este sábado 30 de agosto, en Ñuñoa, se desplegó un lienzo que calificaba al alcalde Sebastián Sichel como “cómplice”, en medio de una caminata y velatón convocada por Acción por Palestina en solidaridad con el pueblo palestino. La acción ciudadana estuvo marcada por críticas a la decisión municipal de mantener el nombre República de Israel en una calle de la comuna.

La medida se enmarca en la resolución adoptada en diciembre de 2024, cuando el nuevo Concejo Municipal, con 6 votos a favor, 4 en contra y una abstención, suspendió el proceso de cambio de nombre aprobado previamente por mayoría. El acuerdo original contemplaba reemplazar el nombre “República de Israel” por “Nueva Ñuñoa”, denominación que había tenido la calle hasta 1959.

En su intervención, Sichel decidió retrotraer la decisión del Concejo Municipal anterior, que había votado por 6 votos a favor y uno en contra el cambio, en solidaridad con el pueblo palestino, víctima de lo que organizaciones y vecinos denuncian como un genocidio en curso. La resolución inicial reflejaba el rechazo de la comunidad a mantener el nombre ligado al Estado de Israel, con importante apoyo vecinal.

Durante la caminata nocturna denominada “Lleva tu luz a Gaza”, los asistentes recorrieron las calles hasta llegar a Plaza Ñuñoa. Una de las participantes expresó: “Nosotros decidimos hacer esta marcha porque vemos lo que está sucediendo en Gaza, el dolor de los niños, de las familias, de la gente (…) Tenemos que hacer algo”, con un llamado a terminar con los silencios y complicidades.

La jornada finalizó en las escaleras de la Municipalidad de Ñuñoa con una velatón, donde se desplegó el lienzo que consignaba: “Israel genocida, Sichel cómplice”.

La actividad fue descrita por los organizadores como una caminata familiar y solidaria, destinada a visibilizar el sufrimiento del pueblo palestino y denunciar la complicidad institucional frente a la violencia en Gaza.

