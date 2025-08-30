“No debes dejar a ningún niño vivo”: La escalofriante arenga de sionistas genocidas contra población palestina

Sionistas genocidas: «No dejes a ningún niño vivo (…) Que mueran de hambre»

Cada cierto tiempo, el comunicador Daniel Mayakovski, comparte una serie de videos que dan cuenta de testimonios en video y declaraciones de figuras públicas, autoridades y colonos israelíes, revelando un patrón sistemático de incitación al genocidio, apología de la limpieza étnica y violencia colonialista contra el pueblo palestino, amparado por un estado de apartheid y silenciado por los grandes medios de comunicación occidentales.

A continuación, para muestra un botón:

Video 1: Llamado Explicito al Infanticidio

El rabino sionista Eliyahu Mali, director de la escuela militar-religiosa «Shirat Moshe», declara en una conferencia: «La Torá nos dice que no debemos tener piedad de ningún alma, esto incluye a los niños, hoy es un bebé y mañana será un combatiente, los terroristas de hoy son los niños de la ofensiva anterior. No hay duda alguna, no debes dejar ningún niño vivo». Esta declaración, una incitación directa al asesinato de menores, ilustra la profundidad de una ideología fanática que deshumaniza por completo a la población palestina.

"La Torá nos dice que no debemos tener piedad de ningún alma, esto incluye a los niños, hoy es un bebé y mañana será un combatiente, los terroristas de hoy son los niños de la ofensiva anterior. No hay duda alguna, no debes dejar ningún niño vivo".



Eliyahu Mali, rabino sionista… pic.twitter.com/VIJd9Ka5gC — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) August 29, 2025

Video 2: Negación de los Derechos Palestinos y el Derecho Internacional

En un ejemplo de la mentalidad que predomina, colonos sionistas afirman: «Debemos tener la soberanía de esta tierra, los palestinos se pueden ir a construir a Egipto, a Jordania o a Siria. Podemos no respetar el derecho internacional y hacer lo que queramos, porque este es nuestro pais». La ironía es palpable cuando uno de estos colonos, admitiendo ser originario de Marruecos, se erige en autoridad para dictaminar el destino de los nativos palestinos en su propia tierra.

"Debemos tener la soberanía de esta tierra, los palestinos se pueden ir a construir a Egipto, a Jordania o a Siria. Podemos no respetar el derecho internacional y hacer lo que queramos, porque este es nuestro pais".



Colonos sionistas no entienden por qué "Israel" debe respetar… pic.twitter.com/qxB7AL80K9 — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) August 29, 2025

Video 3: Violencia Cotidiana con Impunidad Estatal

La vida diaria bajo la ocupación se muestra con crudeza en un video donde «colonos sionistas asaltaron un campo de olivos de un anciano palestino con discapacidad, agrediéndole y amenazándole con robarle sus tierras». El agravante es que el anciano, quien «perdió su pierna hace unos meses después de recibir un disparo de un colono», fue posteriormente arrestado por el ejército israelí, demostrando la complicidad total del Estado en el acoso de los colonos.

Colonos sionistas asaltaron un campo de olivos de un anciano palestino con discapacidad, agrediéndole y amenazándole con robarle sus tierras, en la aldea de Al-Rakeez, en Cisjordania, siendo encima luego arrestado por el ejército de "Israel".



Este abuelo perdió su pierna hace… pic.twitter.com/NtJ2JDsPVM — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) August 29, 2025

Video 4: La Hipocresía Espiritual que Enmascara el Nazismo

La figura de Rivka Lafair, una «famaosa jipi sionista, profesora de yoga en ‘Israel'», desenmascara la doble moral de miembros de una sociedad. Mientras predica «el amor y la paz espiritual», públicamente «da las gracias al ejército sionista por matar a 5 periodistas y bombardear un hospital en Gaza» y pide «colonizar Gaza y robar las tierras a los palestinos». Este contraste evidencia que el supremacismo permea todos los estratos, «hasta los jipis son nazis en ‘Israel'».

"Quiero dar las gracias a nuestros soldados por volar ese hospital de Gaza. La mayoria de gente en Israel os da las gracias porque queremos conquistar y colonizar Gaza. Con la ayuda de dios, tendremos asentamientos en Gaza y nos pertenecerá durante generaciones".



Rivka Lafair,… pic.twitter.com/PH98dMSyoG — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) August 28, 2025

Video 5: Orden Ministerial de Genocidio por Inanición

Una grabación filtrada capta al Ministro de Finanzas israelí, Belazel Smotrich, dando la orden explícita: «Por lo que a mí respecta, pon a toda esa población civil de la ciudad de Gaza bajo asedio. Todo civil que no quiera irse, no les des agua ni les des electricidad, que se mueran de hambre o que se rindan. Eso es lo que queremos hacer». Esta declaración constituye una prueba audiovisual de una política de estado genocida, deliberadamente ocultada por los medios occidentales.

"Por lo que a mi respecta, pon a toda esa población civil de la ciudad de Gaza bajo asedio. Todo civil que no quiera irse, no les des agua ni les des electricidad, que se mueran de hambre o que se rindan. Eso es lo que queremos hacer".



Belazel Smotrich, Ministro de Finanzas de… pic.twitter.com/vwZu2lwg3c — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) August 28, 2025

Video 6: La Retórica Colonialista del «Choque de Civilizaciones»

El primer ministro Benjamín Netanyahu expone sin tapujos la visión colonial del proyecto sionista al afirmar que «Israel forma parte del sistema de inteligencia de EEUU» y que libran «una guerra civilizatoria contra los bárbaros». Este discurso sitúa a Israel como el brazo ejecutor de Occidente, repitiendo «las mismas limpiezas étnicas que los blancos imperialistas perpetraron en América y en África».

"Israel forma parte del sistema de inteligencia de EEUU, somos el sexto ojo de EEUU. Tenemos en común los valores de la civilización judeo cristiana y estamos librando una guerra civilizatoria contra los bárbaros".



El genocida Netanyahu habló con retórica colonialista sobre una… pic.twitter.com/eKTQSRbCAl — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) August 28, 2025

Video 7: Apartheid en Vivo y en Directo

Las imágenes no mienten: «colonos sionistas armados con palos, asaltaron hoy tierras de los palestinos y los apalearon salvajemente para expulsarles de sus casas». La escena, ocurrida en Cisjordania, es un calco exacto de la violencia del apartheid sudafricano, aunque los medios prefieren blanquear a estos agresores llamándolos «civiles» en lugar de reconocerlos como lo que son: milicias coloniales armadas.

Vean como los colonos sionistas armados con palos, asaltaron hoy tierras de los palestinos y los apalearon salvajemente para expulsarles de sus casas, en la aldea de Qawawis, en Masafer Yatta, Cisjordania.



Son imágenes que fácilmente podrías ver en la Sudáfrica del apartheid,… pic.twitter.com/7MWOc4guFf — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) August 27, 2025

Video 8: La Amenaza Pública de una Lídera Colonial

Daniela Weiss, «lider de los asentamientos colonos en Palestina», proclama abiertamente su objetivo: «¿Por qué debemos dejar a los palestinos en paz? No van a dormir en paz, en Gaza no les voy a dejar dormir en paz, porque Gaza es nuestra». Esta mujer, descrita como una «psicópata nazi», lleva décadas robando propiedades y ahora organiza la invasión de Gaza, con el sueño expansionista de crear la «Gran Israel».

"¿Por que debemos dejar a los palestinos en paz? No van a dormir en paz, en Gaza no les voy a dejar dormir en paz, porque Gaza es nuestra".



Daniela Weiss, lider de los asentamientos colonos en Palestina, ha organizado a miles de colonos en la frontera con Gaza para colonizar el… pic.twitter.com/jMR4PuY7wW — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) August 27, 2025

Video 9: “Matar a los periodistas en Gaza está bien”

«Si Israel decidió matar a todos los periodistas de Gaza está bien, mejor tarde que nunca. Estos periodistas se esconden en los hospitales, desde donde retransmiten una imagen opuesta de nosotros, por lo que Israel hace bien asesinándolos a todos».

Zvi Yehezkeli, «periodista» sionista, apoya públicamente por TV que maten a todos los periodistas de Gaza para que las imágenes del genocidio que «Israel» perpetra no salgan a la luz.

El grado de brutalización que tienen estas bestias supremacistas, que aún siendo periodistas, piden que maten a todos sus compañeros solo para que el mundo no vea su verdadera cara. Ni Goebbels se atrevió a tanto.

"Si Israel decidió matar a todos los periodistas de Gaza está bien, mejor tarde que nunca. Estos periodistas se esconden en los hospitales, desde donde retransmiten una imagen opuesta de nosotros, por lo que Israel hace bien asesinándolos a todos".



Zvi Yehezkeli, "periodista"… pic.twitter.com/KJL2AjUYgn — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) August 27, 2025

Video 10: “Tendríamos que haber quemado Gaza entera”

«Tendríamos que haber quemado Gaza entera como los británicos en Dresde o como EEUU hizo en Hiroshima. No tendríamos que tener miedo a conquistar y ocupar territorios, pero por culpa del progresismo ahora no puedes conquistar territorios de otros países».

Moshe Feiglin, político sionazi que fue miembro del Likud de Netanyahu, pide públicamente por TV bombardear Gaza con armas nucleares como EEUU hizo en Hiroshima y le echa la culpa al «progresismo» de que no les permitan robar aún más territorios de todos los países que le rodean.

"Tendríamos que haber quemado Gaza entera como los británicos en Dresde o como EEUU hizo en Hiroshima. No tendríamos que tener miedo a conquistar y ocupar territorios, pero por culpa del progresismo ahora no puedes conquistar territorios de otros países".



Moshe Feiglin, político… pic.twitter.com/GwZN13KR0W — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) August 25, 2025

Este corpus de evidencia visual y testimonial presenta un caso incontrovertible de un Estado que opera bajo una ideología supremacista y de apartheid. Las declaraciones de sus líderes religiosos, políticos y colonos no dejan lugar a dudas sobre la intención genocida y de limpieza étnica. En medio de llamados de alerta a la comunidad internacional y los medios de comunicación tienen la obligación moral de romper su silencio cómplice y confrontar esta realidad antes de que sea demasiado tarde.

La Relatora ONU Francesca Albanese, publicó este viernes: “No tengo más palabras. Los Estados deben intervenir. Esto no es genialidad, es liderazgo. 1. Imponer un embargo de armas y cortar el comercio. 2. Romper el bloqueo con sus armadas humanitarias. 3. Enviar una presencia protectora a Palestina para asegurar que Israel desmantele su ocupación AHORA”, comentarios mientras compartía un video mientras francotiradores israelíes se divertían asesinando a civiles palestinos.