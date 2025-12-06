“¿Camino a la barbarie?” Ola de repudio a declaraciones de diputado republicano Meza por propuesta de liberar a criminales y violadores

Propuesta de excarcelación sin distinción de delitos genera ola de repudio

Una intensa ola de repudio ha surgido tras las declaraciones del diputado y vicepresidente del Partido Republicano, José Carlos Meza, quien en una entrevista con CNN Chile se manifestó a favor de excarcelar a condenados «mayores de cierta edad y con enfermedades terminales», sin distinguir el tipo de delito, lo que incluiría a criminales sexuales y condenados por violaciones a los derechos humanos.

El parlamentario republicano miembro del Comando de Kast, argumentó que se trata de un «criterio humanitario» para que puedan pasar sus últimos días en sus casas, aclarando que no es un «perdonazo a los crímenes más horribles» sino un gesto de humanidad.

#AquíSeDebateCNN | José Carlos Meza, comando de Kast, por conmutar penas a violadores de DD.HH: "No significa un perdonazo a los crímenes más horribles que se pueden haber cometido, pero si habla de la humanidad de la sociedad"



💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/CQZ247BpbI — CNN Chile (@CNNChile) December 5, 2025

La reacción fue inmediata y contundente. La científica Cristina Dorador acusó en redes sociales que esta postura significa que «Kast liberará a los presos más peligrosos del país incluyendo a abusadores de menores y autores de crimines de lesa humanidad», calificando el escenario como «Camino a la barbarie».

Kast liberará a los presos más peligrosos del país incluyendo a abusadores de menores y autores de crímenes de lesa humanidad.



Camino a la barbarie.#EsJara #NoRetroceder #JaraPresidenta https://t.co/JxgLex9U7V — Cristina Dorador Ortiz 🦩 (@criordor) December 5, 2025

Por su parte, el usuario @RobertoMerken desacreditó los fundamentos del diputado, señalando: «Aquí miente sobre lo ocurrido en la Alemania post nazismo», compartiendo el siguiente video.

Aquí miente sobre lo ocurrido en la Alemania post nazismo. pic.twitter.com/m1mQ4GY9Hp — Ciudadano Roberto Kiltro (@RobertoMerken) December 5, 2025

El diputado Daniel Manouchehri fue más allá, detallando las implicancias de un proyecto de ley (Boletín 17.370-17) que, a su juicio, materializa esta política. Manouchehri advirtió que, de aprobarse, se liberaría a más de 700 criminales peligrosos, incluyendo 66 violadores de menores, 137 abusadores de niños y 28 condenados por torturas, entre otros. «Chile no puede permitirse este nivel de irresponsabilidad. Nosotros creemos que estos criminales deben secarse en la cárcel. Punto», afirmó categóricamente.

¿Tener 70 años y diabetes sería suficiente para liberar a quien violó y asesinó a un niño?

Increíble. Pero esa sí es la política del Partido Republicano, aunque lo nieguen.

Kast lo insinuó en el #DebateArchi2025. Lo ratificó el diputado José Carlos Meza. Y lo empujan con un… pic.twitter.com/y99a3zCcWT — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) December 5, 2025

También señaló el parlamentario: «La sinceridad del diputado José Carlos Meza revela un oscuro plan: Kast y los Republicanos quieren liberar a violadores de niños, asesinos y narcotraficantes. Psicopatas como Spiniak o Paul Schafer habrían sido beneficiados. Criminales así deben secarse en la cárcel. Kast es un riesgo para la seguridad del país».

La sinceridad del diputado José Carlos Meza revela un oscuro plan: Kast y los Republicanos quieren liberar a violadores de niños, asesinos y narcotraficantes.

Psicopatas como Spiniak o Paul Schafer habrían sido beneficiados.

Criminales así deben secarse en la cárcel.

Kast es un… pic.twitter.com/PSfaI450bk — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) December 5, 2025

Por su parte, el diputado Daniel Melo, publicó en su cuenta de Instagram: “Kast es un peligro para Chile y para nuestra democracia (…) Lo que dijo el diputado Meza no es un “desliz”, es el resultado directo del proyecto político de Kast”.

Doloroso retroceso y riesgo de impunidad

Recientemente, un grupo de emblemáticas figuras de los derechos humanos, encabezadas por la exsenadora Carmen Frei, Alicia Lira y Nelson Caucoto, emitió una dura declaración pública. Los firmantes advirtieron que liberar a condenados por crímenes de lesa humanidad representa «un doloroso retroceso» y un riesgo de «impunidad», subrayando que los derechos humanos «jamás pueden ser usados o instrumentalizados como un botín político». Alertaron que tensionar a la sociedad con esta posibilidad «jamás traerá la paz».

El documento de los referentes en derechos humanos hizo un llamado a defender los pilares de la justicia transicional: Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Concluyeron que cualquier intento por revertir fallos judiciales «solo profundizará, con insospechadas consecuencias, las heridas de Chile», emplazando a mantener un respeto irrestricto a los compromisos internacionales del país y a la memoria de las víctimas.