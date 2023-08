Canal de Panamá tendrá pérdidas por 200 millones de dólares en 2024 por sequía

El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez, reveló este jueves que los ingresos de la entidad caerán de manera significativa en 2024, debido a la decisión de reducir el tránsito diario a través del canal de Panamá motivada por la actual sequía.

«Estamos planificando que vamos a transitar entre 30 y 32 buques por día, en lugar de los 36 a 38 buques que transitamos regularmente cuando disponemos de la capacidad de agua», dijo Vásquez durante un encuentro con medios y estudiantes en Ciudad de Panamá. El funcionario añadió que la reducción del paso de embarcaciones se traducirá en una disminución de ingresos de «entre 150 y 200 millones de dólares».

Como parte de la agenda de encuentros del administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, con periodistas, estudiantes y sociedad civil de todo el país, hoy se llevó a cabo el conversatorio: “Un Canal para el futuro”. 👇https://t.co/uKhVRJ2hvj pic.twitter.com/l2LcHM9VU4 — Canal de Panamá (@canaldepanama) August 3, 2023

El administrador de la ACP insistió en que la reducción de retribuciones del próximo año fiscal, que comenzará el 1 de octubre y concluirá el 30 de septiembre de 2024, es consecuencia directa de «no disponer de agua».

Vía de navegación clave

La Autoridad del Canal de Panamá decidió la semana pasada limitar a 32 buques el tráfico diario a través de la vía de navegación interoceánica, por donde pasa cerca del 3 % del comercio mundial. La medida se adoptó para no seguir reduciendo el calado —profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de una embarcación— y mantenerlo en 44 pies.

Esto se refleja en el presupuesto del canal para el próximo año fiscal, ya que contempla ingresos de aproximadamente 4.900 millones de dólares, en base a «la condición hídrica» prevista hasta el 30 de septiembre del próximo año, que es un calado de 44 pies y un tránsito limitado diario de entre 30 y 22 buques.

«Si las cosas mejoraran, cuanto mejor. Esperemos que no empeoren en cuanto a este pronóstico», continuó Vásquez. «Estamos conscientes de que puede que no se cumpla y tendríamos que ser más restrictivos, pero no hay que ser fatalistas […] no es prudente o sano hacer un pronóstico con una condición crítica extrema», concluyó.

La entidad administradora del canal de Panamá, que conecta 180 rutas marítimas que llegan a 1.920 puertos en 170 países distintos, comunicó en septiembre del año pasado que para 2023 proyectaba ingresos por valor de 5.652,9 millones de dólares, esto es, un 10,3 % más que 2022.

Fuente RT

