Canciller de Austria advierte que el reparto desigual de vacunas contra el Covid-19 podría ser motivo de división en la UE

El canciller de Austria, Sebastian Kurz, advirtió que el desigual reparto de vacunas contra el coronavirus en la Unión Europea puede llevar a una división dentro del bloque comunitario.

“No podemos tener ningún interés en que la brecha dentro de la Unión Europea durante la cobertura de la vacunación de la población aumente cada vez más y, de esta forma, creemos unos Estados miembros de la UE de segunda clase”, declaró Kurz durante una conversación con el diario Die Welt publicada este miércoles.

En ese contexto, el mandatario criticó que el reparto de los fármacos se realice basándose no en el número de habitantes, sino en la cantidad de vacunas pedidas. Si este mecanismo no se cambia, señaló, se creará una situación en la que algunos países lograrán la inmunidad de grupo para finales de mayo, mientras que otros no lo harán hasta finales del verano o del año.

Kurz dijo que se trata de “una cuestión altamente política” y prometió abordarla con otros líderes del bloque durante la cumbre en línea del Consejo Europeo que tendrá lugar entre el 25 y 26 de marzo. “Las ciudadanas y los ciudadanos de Europa esperan con razón de nosotros una solución a la distribución de vacunas, ya que la solidaridad dentro de la Unión Europea está en juego”, concluyó.

Cortesía de RT

