Cancillería colombiana aclara que no ha invitado a Guaidó a Conferencia Internacional sobre Venezuela

El Gobierno de Colombia aclaró este lunes 24 de abril que el exdiputado opositor Juan Guaidó no está invitado a formar parte de la cumbre sobre Venezuela que se celebrará este martes 25 de mayo en Bogotá.

A través de un comunicado, la cancillería colombiana recalcó que en la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela «solo participarán los países invitados a este diálogo».

«El canciller Álvaro Leyva no ha invitado a este espacio al señor Juan Guaidó», indicó el Gobierno colombiano, horas después de que el exdiputado anunciara su llegada a Colombia para supuestamente participar en esa reunión.

En otro trino en la red social, Bogotá reiteró que «la Conferencia es un espacio de encuentro con parte de la comunidad internacional», por lo que no está prevista la participación de ningún representante del Gobierno venezolano ni de la oposición.

La Cancillería informa que en la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela de este 25 de abril solo participarán los países invitados a este diálogo.



El canciller @AlvaroLeyva no ha invitado a este espacio al señor Juan Guaidó.https://t.co/qGgyPLtDuU pic.twitter.com/o0FceJo1Z2 April 24, 2023

No obstante, Guaidó —que tiene prohibida la salida de Venezuela por orden judicial— dijo que había llegado «a pie» a territorio colombiano para solicitar una reunión «con las delegaciones internacionales que asistirán» al encuentro en Bogotá.

«En los últimos días, el régimen nuevamente ha elevado las amenazas en mi contra y su objetivo es callar mi voz. Yo no voy a permitirle eso a Maduro», aseguró el exdiputado que, en 2019, se autoproclamó como «presidente interino» de Venezuela y se mantuvo así hasta que la oposición dejó de reconocerle ese estatus ficticio, en medio de escándalos por manejos opacos.

Leyva, quien reiteró en declaraciones a la prensa que no invitó ni conoce a Guaidó, señaló que el político opositor venezolano «corre riesgos» por haber entrado de manera irregular a Colombia.

«No se sabe dónde está Guaidó, la verdad es que no se sabe, obviamente no es que quiera participar, no está invitado, por ahí trascendió en algunas redes que yo lo había invitado, yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él; y, naturalmente, si no aparece corre riesgos porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes», enfatizó el canciller, citado por El Tiempo.

Fuente: RT.

Sigue leyendo: