Canción por Palestina: Tema de Evelyn Cornejo se alza como grito global de solidaridad desde Chile

Evelyn Cornejo alza la voz con «Canción por Palestina»: Un himno de solidaridad y un llamado urgente a no olvidar Gaza

La reconocida cantautora chilena Evelyn Cornejo, cuya carrera se ha forjado desde sus raíces campesinas en la región del Maule, con una profunda vocación por la música popular y el compromiso con las causas de justicia, presenta su potente y conmovedor nuevo single: «Canción por Palestina«. Con una trayectoria que trasciende fronteras, Cornejo utiliza su arte una vez más como una herramienta de denuncia y un puente de solidaridad, dirigiendo la mirada del mundo hacia la crítica situación humanitaria que se vive en Gaza.

La canción se erige como un desgarrador testimonio sonoro que da cuenta del genocidio, poniendo el foco en el dolor de la niñez, la destrucción de las familias y la convivencia diaria con la muerte. Con versos crudos y directos como «De tanta muerte horrorizada, de verlos mutilando niños, con su tecnología avanzada«, la artista interpela a la comunidad global y sus líderes, cuestionando su inacción frente a tanta impunidad y maldad. El tema sirve también como un homenaje al periodista palestino Anas al-Sharif, representando a todas las voces silenciadas.

Esta potente apuesta musical, es el resultado de un trabajo colaborativo con talentosos profesionales chilenos, entre los que destacan la grabación de Pablo Rojas, la mezcla y master de Fernando Cubillos, y la dirección de video de Claudio Feliú Sagredo. La pieza musical, que cuenta con la emotiva incorporación de un armónico, está disponible en un videoclip que complementa y potencia el contundente mensaje de la letra y la música, compuestas por la propia Evelyn.

«Canción por Palestina» es más que una canción; es un llamado imperativo a la conciencia colectiva. Evelyn Cornejo invita al público a escuchar, compartir y hacer eco de este grito para que el mundo #NoOlvideAGaza. La obra está disponible para su visualización y difusión en YouTube, constituyéndose como un faro de arte comprometido y una invitación abierta a sumarse a este clamor global por la paz y la justicia.