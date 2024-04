“Están sacrificando”: Video impacto de Evelyn Cornejo con IA develando los saqueos a la naturaleza y las injusticias sociales

Evelyn Cornejo

Evelyn Cornejo, la cantautora de origen campesino en zonas como Caliboro y Maule en la séptima región desde donde proyectó una carrera artística nacional e internacional a través de música y canto popular con temas que se refieren a experiencias de vida y también, al compromiso en diversas causas de justicia social y ambiental, hoy, promueve un nuevo disco “Sopita de Pan”, lanzado en el 2023, ocasión que señalaba que sentía como «una necesidad» ya que varias de las composiciones ya tienen algunos años “pero no las había grabado, entonces siento que tenía que hacer este disco antes de continuar con otros trabajos” y una de las canciones allí, es “Están Sacrificando”

Canción “Están Sacrificando”

La cantautora Evelyn Cornejo y su canción “Están sacrificando”, fue presentada en octubre del 2022. En la ocasión, en una entrevista co la revista Rocanrol.cl, señalaba: “La canción es una crítica a la sociedad en general, a las empresas, primero que nada, que no les importan las personas, ni la naturaleza y menos los animales. Una crítica a las y los humanos que hemos naturalizado el saqueo, la muerte, la injusticia, y que ya no nos asombra el sufrimiento”, explica Cornejo sobre este adelanto que musicalmente cuenta con el arreglo de Claudio ‘Pájaro’Araya.

Agrega la cantautora al medio musical: “En la letra, señala, reflejo que los recursos no son renovables y que lo único que se genera con ellos es dinero para unas pocas de familias, dejando a países enteros en la miseria para siempre (…) Añade que “la elegí como adelanto del disco porque es lo que quiero decir en este momento de mi vida y porque es muy sencilla también, con pocos instrumentos, que será una característica del nuevo disco (…)es un disco sin tanta parafernalia, es más bien introspectivo, no por eso está creado sin amor. Sino todo lo contrario, es un disco que nace desde el amor”.

Video con Inteligencia Artificial (IA)

Ya se encuentra disponible el Video clip de «Están sacrificando» en Youtube hecho con IA. Mira a continuación, su contenido haciendo click:

Evelyn Cornejo está de gira, compartiendo su nuevo disco y parte de canciones tradicionales. En los próximos días se presentará en Pucón el 12 de abril en «La Jardinera»; el sábado 13 de abril estará en Temuco, en La Perrera; y el sábado 20 de abril, en Santiago, Sala SCD Bellavista. Entradas por Eventos.cl

