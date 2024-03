Candidatos en Morelos «se bajan» de contienda por amenazas

Los dirigentes estatales del PAN, PRI, PRD y RSP en Morelos, condenaron el presunto ataque directo contra su candidato a la presidencia municipal de Cuautla, Jesús Corono Damián.

En conferencia de prensa, los líderes estatales del frente opositor solicitaron al gobierno de Morelos crear un protocolo de seguridad para las y los candidatos que participarán en las próximas elecciones.

El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad, Sergio Prado Alemán, informó que al menos 12 candidatos a diversos cargos de elección popular, abandonaron la contienda por amenazas.

Asimismo, adicionó que las presuntas amenazas afectaron a candidatos en municipios como Temoac, Zacualpan de Amilpas, Jantetelco y Amacuzac.

«Candidatos a regidores de las diferentes planillas en algunos municipios han sido amenazados, lo que ha llevado a que en algunos municipios no postularemos candidatos, (porque) como partido para no poner en peligro a estos compañeros. El PRD ha tenido resistencia porque la gente que ha decidido ponerse al frente ha sido amenazada».

En el mismo sentido, el dirigente estatal del PRI, Jonathan Márquez, señaló que la candidata a la presidencia municipal de Temoac fue amenazada afuera de su casa, cuando un grupo de hombres armados le exigieron bajarse de la contienda electoral.

Finalmente, el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y candidato a diputado federal, Vinicio Limón Rivera, comentó que durante este proceso ha recibido «constantes amenazas» para hacerlo claudicar.

«No tengo problemas por las amenazas para seguir con la campaña que he iniciado, saben perfectamente bien que si se meten conmigo se meten con la CTM del estado; yo creo que le van a pensar un poquito, no nos vamos a bajar, les vamos a ganar en las urnas, porque conocemos todas sus estrategias, pero ellos no saben de qué somos capaces nosotros de ganarles en las urnas».

Vinicio Limón Rivera

Dirigente de la CTM