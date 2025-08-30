Candidatos ya no podrán rendir corbatas ni boxers Hugo Boss (como Parisi): SERVEL publica Manual de Gasto Electoral

Servel prohíbe financiar ropa y maquillaje con dinero electoral: el fin de los «Piñerines» y los boxers de lujo de Parisi en campañas

Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Servel prohíbe financiar ropa y maquillaje con dinero electoral: el fin de los «Piñerines» y los boxers de lujo de Parisi en campañas.

El Servicio Electoral (Servel) publicó el nuevo Manual de Gasto Electoral que regirá las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre de 2025. Este documento, de 199 páginas, establece las directrices y topes para el financiamiento de las campañas, introduciendo modificaciones significativas orientadas a aumentar el rigor en la rendición de cuentas y eliminar prácticas consideradas superfluas o ajenas al proselitismo político directo.

La modificación más destacada es la exclusión explícita de los denominados ítems de “imagen personal” de los gastos que pueden ser financiados con dinero electoral. En consecuencia, quedan expresamente prohibidos y no serán reembolsados desembolsos en vestuario, accesorios personales, servicios de peluquería, maquillaje profesional, cosméticos o cualquier elemento promocional considerado extravagante que no esté directamente vinculado a la difusión de propuestas programáticas.

«En adelante, no se admitirán ítems de “imagen personal” en la rendición electoral. Esto significa que gastos en vestuario, maquillaje, peluquería u otros similares quedarán fuera de las cuentas de campaña», destaca una publicación de Mala Espina.

Esta decisión del Servel llega tras polémicos antecedentes históricos en las rendiciones de cuentas de diversos candidatos. Casos emblemáticos incluyen los 22 millones de pesos rendidos en las primarias de 2017 por el entonces candidato y expresidente Sebastián Piñera para financiar a “Piñerín”, un corpóreo que lo caracterizaba. Asimismo, en 2013, el candidato Franco Parisi incluyó la bullada  rendición ante el Servel con artículos de lujo como corbatas, cinturones, calcetines y boxers de la marca Hugo Boss.

Con esta actualización normativa, el organismo electoral busca cerrar cualquier vacío legal que permitiera este tipo de gastos, enfocando estrictamente los recursos de campaña hacia actividades de propaganda, organización y logística electoral. El manual deja en claro que el objetivo es garantizar que el financiamiento público y privado se destine únicamente a fines que contribuyan al debate democrático y no a beneficio personal del candidato.

Relacionados

Seguel Alfredo

Partido de la Gente proclama a Franco Parisi como candidato presidencial en medio de una profunda crisis interna

Hace 4 meses
Seguel Alfredo

“Pide permiso o suspende”: MEO emplaza a Parisi por convocatoria “sin permiso” ante el Servel

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

La caída de la exvocera de Kast: Servel niega $740 millones a Santelices por “omisiones graves”

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Servel le baja el pulgar a Logan: Factura por $416 millones hunde su rendición electoral

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

"¿Nadie le pregunta?": Giorgio Jackson criticó que la prensa no consulte a Kast por irregularidades de sus colaboradores Macarena Santelices y Eduardo Montalva

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Servel rechaza "por omisión grave" rendición de cuentas de campaña de Desbordes y le ordena devolver más de $70 millones

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Servel cuestiona $62 millones a María José Hoffmann: Boletas de su jefe de campaña y pagos a exconcejal UDI entre gastos objetados

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Financiamiento del Partido Republicano bajo la mira: Ofician al Servel por posibles aportes de banda dedicada al robo de cobre

Hace 4 meses
Seguel Alfredo

¿Qué diferencias hay entre los ocho candidatos presidenciales? Una mirada anticipada

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano