Cantante de J-Pop revela los detalles del abuso sexual que sufrió por reconocido productor musical japonés

Un cantautor japonés-brasileño y ex integrante del grupo Johnny’s Jr, Kauan Okamoto, denunció haber sido víctima de abuso sexual cuando era adolescente, por parte de una de las figuras más poderosas del entretenimiento japonés.

Se trata de Johnny Kitagawa, fallecido en el año 2019 a la edad de 87 años, quien presuntamente habría cometido abuso sexual contra varios niños pero logró evadir la justicia porque sus víctimas sabían que hablar terminaría con sus carreras pop.

Okamoto dijo que Kitagawa lo había abusado sexualmente al menos 15 veces durante un período de cuatro años desde 2012, cuando el aspirante al pop tenía 15 años y pertenecía a un grupo de aprendices que también trabajaban como grupo de talentos para Johnny & Associates, una agencia que administraba a actores y cantantes ídolos masculinos.

Al hacer públicas sus acusaciones este miércoles 12 de abril durante una rueda de prensa, dijo que el abuso sexual comenzó en el ático de Kitagawa en Tokio, donde se invitó a un gran número de niños a pasar la noche.

“Creo que casi todos los chicos que fueron a quedarse en casa de Johnny fueron víctimas”, consideró y aseguró que “si te quedabas allí, era poco probable que lo evadieras. Diría que entre 100 y 200 niños se quedaron allí en forma rotativa durante mis cuatro años en la agencia”.

Detalló que una noche Kitagawa supuestamente se acercó a su cama, se quitó la ropa, se acostó junto a él y “comenzó a masajear mis pies, y sus manos subieron y tocaron mis genitales a través de mi ropa interior”.

“Luego me quitó la ropa interior y me practicó sexo oral. Fingí estar dormido. Al día siguiente, cuando estábamos juntos en el ascensor, me dio 10.000 yenes (75 dólares)”, agregó Okamoto, de 26 años, sobre la primera vez que presuntamente fue abusado.

“No pude hablar de mis experiencias durante mucho tiempo. Decidí mostrar mi rostro, pero otras víctimas han decidido permanecer en el anonimato. Eso podría cambiar… esa es mi esperanza. Estamos hablando de un número increíble de víctimas”, añadió.

En este sentido, subrayó que “puedo decir con seguridad que vi a otras tres víctimas porque estaba en la misma habitación en ese momento”, pero que ninguno de los niños había hablado de ir a la policía.

“[Kitagawa] nunca dijo explícitamente que si no soportas [el abuso] no tendrás éxito”, dijo Okamato. “Pero las primeras selecciones favoritas de Johnny lo lograrían… y tendrían la oportunidad de debutar y actuar en un programa de televisión o unirse a una banda de chicos. Él tomaría esa decisión y todos éramos conscientes de eso.

“Algunos incluso dijeron que tenías que ser invitado a su lugar para tener éxito, y que debías hacer lo necesario para ser invitado. Así fue”, sentenció, según reseña el medio The Guardian.