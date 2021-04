Carabineros frustra dos intentos de llegar a la casa de Piñera y detiene a los implicados

Durante las últimas horas, se registraron dos intentos de vulneración de las barreras de seguridad que rodean la casa del presidente Sebastián Piñera, una propiedad de 5.840 metros cuadrados y avaluada en más de 3 mil millones de pesos, que se encuentra ubicada en el sector San Damián de Las Condes, en la Región Metropolitana.

El primero de los incidentes se registró pasadas las 14 horas del miércoles cuando un automóvil con dos ocupante se acercó a la residencia, y fueron controladas por Carabineros en calle camino La Viña. Al ser interrogados por el personal policial, uno de ellos manifestó que “vamos a la casa del Presidente”.

Ante eso, el efectivo comprobó que la persona no tenía ninguna audiencia con el Mandatario por lo que insistió en el motivo de su permanencia en el lugar. Así, la persona respondió que “el Presidente me invitó a tomar un vaso de agua”. Tras esto se le solicitó el permiso de desplazamiento y los documentos, por lo que al no contar con eso fueron detenidas.

Ambos sujetos-que no mantienen antecedentes previos- fueron trasladados hasta la 47º comisaría de Los Domínicos por el delito de infracción al artículo 318 del Código Penal, reportó La Tercera.

El segundo incidente ocurrió cerca de las 20:15 horas de la noche, cuando una conductora de un vehículo BMW intentó traspasar el perímetro de seguridad del domicilio de Piñera y un carabinero que se encontraba realizando el control le manifestó a la mujer que no podía acceder por esa ruta.

Según versiones preliminares, una vecina del barrio San Damián se acercó a Carabineros y aseguró que dicha conductora habría lanzado una botella a 85 metros del lugar que estaba siendo controlada.

Ante esto, la dueña del vehículo retrocedió y dañó uno de los vehículos policiales para después huir, mientras que uno de los carabineros habría efectuado un disparo y se produjo una persecución hacia el sur por calle San Damián.

Durante las primeras horas de esta mañana la conductora, identificada como una mujer de 26 años, pasó a control de detención y el vehículo fue incautado.

Como el vehículo BMW estaba registrado en un domicilio de Quilicura, personal policial realizó un allanamiento en dicha comuna y , logró identificar a la supuesta protagonista del hecho, una mujer de 26 años con antecedentes policiales, que pasó a control de detención, mientras que el vehículo fue incautado, reportó Bío Bio Chile.