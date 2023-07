Carolina Tohá le bajó los humos a Macaya: «La agresión en política es debilidad»

La ministra del Interior, Carolina Tohá, sumó un nuevo episodio a la seguidilla de declaraciones que tiene en pie de guerra a la UDI con el Gobierno desde el robo en el Ministerio de Desarrollo Social del pasado miércoles. La secretaria de Estado respondió en duros términos a Macaya -quien esta mañana acusó al presidente de intentar ocultar casos de corrupción- y le espetó que «la agresividad en la política es una señal de debilidad».

La escalada de confrontaciones entre la UDI y el Gobierno adquirió un tono más duro luego de que el partido gremialista se bajara de la negociación por la reforma previsional tras el robo de 23 computadores y una caja de seguridad del Ministerio de Desarrollo Social. En una carta dirigida al presidente Boric, la colectividad opositora no solo acusó al ministro Jackson de ser el responsable del robo, sino que también lo apuntó como el artífice de un presunto esquema de defraudaciones al fisco en el marco del Caso Convenios.

Si bien el subsecretario del Interior Manuel Monsalve le exigió a la UDI pedir disculpas públicas por incurrir en injurias y calumnias -le imputaron dos delitos al ministro sin exhibir prueba alguna-, el presidente del partido, Javier Macaya, respondió que es Jackson quien debe pedir disculpas al país. Macaya también anunció que, de presentarse una acusación constitucional contra el titular de Desarrollo Social, él respaldaría el libelo.

Ante el endurecimiento de la UDI, el presidente Gabriel Boric emplazó a sus líderes en duros términos durante un acto en Quinta Normal: «Es inaceptable que haya sectores de la política chilena que pretendan decir ‘no vamos a conversar sobre las pensiones mientras usted no haga lo que le exigimos hacer con su gabinete’. ¡Cómo se les ocurre!, ¡cómo se les ocurre! Las personas mayores están primero que sus intereses», denunció el mandatario.

«Tenemos que llegar a un acuerdo en pensiones para subir las pensiones a las personas que se han sacado la cresta toda su vida y hay algunos que no se sientan a la mesa a conversar. ¿Con qué cara no se sientan a la mesa a conversar? ¿Qué es más importante? Les pregunto», agregó.

Sin embargo, lejos de recular, esta mañana Macaya apuntó sus dardos directamente contra el presidente, a quien acusó de querer «tapar tierra un problema gravísimo de corrupción».

Un par de horas después, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se unió a la confrontación respondiendo de forma tajante al presidente de la UDI: «En política, cuando se agrede, hay personas que consideran que hay un acto de fuerza. En el gobierno del presidente Boric consideramos que la agresión en política es debilidad», señaló la ministra desde la Plaza de la Constitución.

«Cuando se insulta, cuando se denosta, se está mostrando que no se tiene fuerza suficiente en los argumentos, y cuando se ocupa la descalificación, quiere decir que no se tienen buenas razones y se tiene que recurrir a ese tipo de posturas. Quizás también detrás de eso hay una provocación, un intento de que como gobierno caigamos en esa forma de hacer política, pero no lo vamos a hacer», declaró.

“Nosotros (estamos) lejos de buscar el aislamiento de nadie, pero, para bailar tango se necesitan dos y entre varios partidos, varios. Y aquí hay sectores que han optado por un camino, que han preferido en lugar de ocupar razones y diálogo, restarse de los espacios diálogo y dedicarse más bien a generar insultos y lo consideramos lamentable y esperamos que se corrija», agregó.

Mira el momento a continuación: