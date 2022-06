Casa de la Memoria Alberto Bachelet: Bienes Nacionales entrega en concesión por 20 años excentro de tortura y exterminio durante la dictadura

La ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, entregó en concesión por 20 años la Casa de la Memoria Alberto Bachelet.

El lugar fue una casa de seguridad para militantes del MIR hasta el 1974, año en que fue confiscado tras un allanamiento y convertido en un centro de interrogación y tortura transitorio de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) hasta 1978, refiere Cooperativa.

En este sentido, la ministra de Bienes Nacionales destacó el trabajo realizado por el Comité de Derechos Humanos ExNido 20, quienes fueron los encargados de acondicionar el lugar para recordar a las víctimas.

En el #DíaInternacionalEnApoyoDeLasVíctimasDeLaTortura les cuento que otorgamos en concesión por 20 años la Casa de la Memoria Alberto Bachelet Martínez, ex Nido 20, centro de exterminio y tortura, donde operó la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) en dictadura. pic.twitter.com/7Lpeb34Iqo — Javiera Toro Cáceres (@javieratoroc) June 26, 2022

“Estamos contentas de concretar esta concesión y realizar este aporte, porque sabemos el trabajo que hay de años y lo que hacen no es solo para las víctimas y sus familiares, si no para toda la sociedad. Todos y todas deberían conocer la historia de lo que aquí pasó, así que espero que esta entrega les dé mayor estabilidad en su administración. Una de las garantías de no repetición tiene que ver con conocer nuestra historia, por muy dura que sea”, comentó la ministra Toro, cita La Voz de los Que Sobran.

Este sería el primer sitio de memoria que entrega la ministra Toro, quien señaló que su labor será la recuperación de todos los recintos para la memoria histórica.

Es la primera administración de #sitiodememoria que entregamos, fruto de la lucha de años del Comité de Derechos Humanos @ExNido pic.twitter.com/epEmh0bE4D — Javiera Toro Cáceres (@javieratoroc) June 26, 2022

La casa lleva el nombre de Alberto Bachelet ex general de la Fuerza Aérea. Aunque no pasó por el recinto, fue asesinado tras el golpe militar.