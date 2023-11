“Casi me mató”: El historial de violencia de género del jugador de Colo-Colo, Jhordy Thompson

Jhordy Thompson está en el ojo del huracán tras ser detenido, nuevamente, por violencia intrafamiliar. Durante la madrugada de este lunes, fue detenido por personal de la 36° comisaría de La Florida.

Historial de maltrato e indisciplina

En marzo de este año, el delantero de 19 años fue enormemente criticado luego de ser denunciado por su entonces pareja por maltratos físicos y psicológicos.

El hecho conmocionó a los hinchas del cuadro albo por ir “contra los valores de Arellano”. Pese a las críticas transversales que recibió el jugador, el club no se inclinó por su despido, sino que lo marginó y lo envió a terapia psicológica.

Un mes después, sumó una nueva denuncia de su expareja por violencia de género. Además de tener que declarar en Tribunales, el jugador fue suspendido del primer equipo.

«Ahí hay una relación enfermiza, de culpabilidad entre ambos. Porque no deberían estar juntos. Estamos tratando de ayudar a Jhordy a que sea una persona mejor, pero la otra persona también necesita tener ayuda. Si esto es así como se ha comentado, me extraña que hayan vuelto a estar juntos”.

A inicios de septiembre, no fue convocado al Super Clásico contra Universidad de Chile, luego que se filtrara un video donde se viera jugando una pichanga de barrio que terminó a los golpes.

Nueva denuncia

La última polémica ocurrió anoche. La pareja de Thompson, dijo haber sido víctima de golpes tras una discusión por motivos de celos por parte del deportista.

“Estoy super mal, la verdad. Siempre fue una relación enfermiza y me afecta mucho porque yo siempre tuve la ilusión de que iba a mejorar entre nosotros. Desde que volvímos, siempre hubo golpes. Lo de ayer fue muy fuerte, nunca pensé que me iba a pasar, casi me mató”, expresó la denunciante en conversación con el matinal de CHV

El futbolista será trasladado hasta el Centro de Justicia para ser formalizado alrededor de las 16 horas. Minutos antes de la publicación de esta nota, la Fiscalía Oriente solicitará prisión preventiva en contra del jugador.

*Si eres víctima o testigo de violencia, puedes llamar gratuitamente al número de teléfono 1455 para pedir orientación. Toda la información que entregues será confidencial.

*Si presencias un episodio de violencia, llama de inmediato a Carabineros (al 149 o al 133) o a la Policía de Investigaciones (al 134).