Caso Convenios: Presidente Boric afirma que se ha incurrido en actos de corrupción

El presidente Gabriel Boric se refirió este martes a los Casos de Convenios, específicamente al de «Democracia Viva» y afirmó que en este hecho se registraron actos de corrupción.

Las declaraciones las brindó luego de que el contralor General de la República, Jorge Bermúdez, confirmara que hubo corrupción en lo ocurrido.

“Cuando uno contrata un bien o un servicio en el Estado, de lo que estamos hablando es de una compra en el Estado y eso tiene toda una regulación (…) Cuando lo hace a través de las transferencias, desgraciadamente lo que se ha descubierto acá es que esa ha sido la vía por la que ha ido permeando la irregularidad y la corrupción (…) Evidentemente lo que vemos es que por esta nueva vía se coló el virus de la corrupción. Sí, es corrupción”, sostuvo el contralor luego de comparecer ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Posteriormente, el presidente Boric se manifestó en redes sociales y reiteró la importancia que las personas que comentan delitos de corrupción deben comparecer ante la justicia y todos los organismos del Estado deben cooperar en las investigaciones que se realicen en torno a estos casos.

De igual forma, indicó que —a su juicio— en el Caso Democracia Viva se «han incurrido en actos de corrupción».

«Más allá del debate jurídico, en mi opinión quienes se han servido de recursos públicos (como el caso de Democracia Viva) han incurrido en actos de corrupción. Y esas personas deben responder ante la justicia y el gobierno colaborar activamente en ello», escribió Boric en la red social X (antiguo Twitter).

En este sentido, recalcó que los funcionarios públicos deben «servir al pueblo y al bien común», por lo que es necesario que el Estado evalúe a quiénes se contrata para estos cargos «pensando en cómo llegar mejor a las personas».

«En esto no podemos tener medias tintas, y es total% irrelevante si son o no cercanos a alguien. El sentido de la función pública es servir al pueblo y al bien común, no servirse de él. Por eso el Estado debe mejorar sus estándares pensando en como llegar mejor a las personas», prosiguió Boric.

Por esta razón, el presidente Boric instruyó a todos los entes del Estado «total transparencia, colaboración con la justicia y nada de defensas corporativas».

«A la corrupción no hay que cederle ni un espacio», puntualizó el mandatario chileno.

Por otra parte, reiteró su disposición de una colaboración entre el sector público y privado, junto con la sociedad civil.

«Ni el mercado ni el Estado por si solos son capaces de resolver los tremendos desafíos como sociedad. Nos necesitamos juntos y colaborando ¡Seguimos!», señaló.

Por otra parte, recalcó que para poder financiar responsablemente los desafíos, en particular en pensiones, salud y educación, es necesario contar con suficientes recursos.

«Crecimiento, eficiencia en el gasto, mejor fiscalización y tributación más progresiva. De eso se trata el pacto fiscal que hemos propuesto a Chile», concluyó el mandatario.

Cane recordar que la ONG dirigida por Daniel Andrade elevó el recurso apuntando a una diferencia en cuanto a los montos a devolver. Mientras que el Ministerio de Vivienda solicita la devolución de $391 millones de pesos, Democracia Viva planteaba según sus estimaciones internas, el monto a devolver era de $97 millones de pesos menos.

