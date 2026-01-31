Caso Epstein salpica en Chile: Andrónico Luksic y Andrés Velasco son mencionados en archivos como “sujetos de interés”

Los archivos de Epstein mencionan a Andrónico Luksic y Andrés Velasco como "sujetos de interés". Luksic fue referido para una reunión en Dubai, mientras que sobre Velasco, Epstein preguntó si "valdría la pena" en el marco de su candidatura presidencial. No hay evidencia de contacto directo o implicación en delitos, según consignan fuentes de prensa.

Autor: Seguel Alfredo
Andrónico Luksic y Andrés Velasco aparecen mencionadas en los archivos desclasificados de Jeffrey Epstein

Según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el empresario Andrónico Luksic y el economista y exministro Andrés Velasco fueron mencionados en las comunicaciones del entorno del fallecido financiero Jeffrey Epstein. 

Radio Biobío reportó este viernes,  que “la mención tanto de Luksic como Velasco es en calidad de sujetos de interés, sin existir hasta el momento evidencia de que Epstein haya tenido contacto con ellos”. En el caso de Luksic, su nombre aparece en un intercambio de correos donde se coordina una posible reunión en Dubai.

Respecto al exministro Velasco, los archivos lo describen en el contexto de su antigua candidatura presidencial. En uno de los correos, se le presenta como un “brillante economista y profesor de Harvard” de 53 años que buscaba apoyo para su campaña. El medio cita además una consulta expresa de Epstein, quien en un mensaje dirigido a un colaborador pregunta sobre Velasco: “¿Este sujeto valdrá la pena?”. Esto, sin embargo, no implica una relación comprobada.

La publicación masiva de archivos, que también involucra a otras figuras internacionales como Donald Trump, ha generado revuelo mundial. Las menciones de Luksic y Velasco,  surgen en un contexto de búsqueda de contactos y posibles vínculos de negocios o influencia por parte de la red de Epstein, sin que hasta ahora se desprenda de los documentos ninguna implicación en actividades ilícitas.

