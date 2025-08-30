Caso Hermosilla: Revelan chats y gestiones de ministra Verónica Sabaj a favor de exdirector de la PDI

Develan gestiones de ministra de la Corte de Santiago, Verónica Sabaj, para revocar prisión preventiva de exjefe de la PDI

Un reportaje de Reportea.cl, firmado por el periodista Nicolás Sepúlveda, devela las graves gestiones realizadas por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, para beneficiar la estrategia legal del abogado Luis Hermosilla y lograr la libertad de su cliente, el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI) Héctor Espinosa. Espinosa cumplía prisión preventiva acusado de desviar al menos $146 millones de gastos reservados a sus cuentas personales.

Reportea.cl accedió al registro completo de conversaciones de WhatsApp entre Hermosilla y la ministra Sabaj, las cuales suman casi 4.500 páginas. Estos chats, incautados por el Ministerio Público, detallan cómo Sabaj no solo asesoró al penalista para mejorar su recurso de apelación, sino que también le proporcionó información reservada sobre la integración de la sala que revisaría el caso y realizó gestiones directas con uno de los jueces que decidiría el destino de Espinosa.

La asesoría de la ministra fue activa y específica. En los mensajes, Sabaj instruye a Hermosilla sobre cómo redactar el recurso: “Copia en recurso hechos de formalización y después los destruyes”, a lo que el abogado responde “Buen consejo!!”. Además, analizaron la composición de las salas de la Corte para identificar qué jueces serían más favorables, descalificando a varios colegas de Sabaj, a quienes tildaba de “resentidos”, “rojos” y “rascas”.

La gestión clave se revela con el abogado integrante de la Quinta Sala, Jorge Benítez Urrutia, a quien Sabaj describe como “mi amigo. Lo quiero. Súper de derecha. Su señora un siete. Decente”. La ministra le confiesa a Hermosilla que habló con Benítez para recomendarlo: “Sin ser 2330 cc le hablé a benitez de ti”, una referencia al artículo del Código Civil sobre asumir riesgos. Horas antes de la audiencia, Sabaj le asegura a Hermosilla: “Estás súper recomendado con Jorgito”.

El favoritismo fue recíproco. Meses después, la misma ministra Sabaj contactó a Hermosilla para pedirle que consiguiera trabajo para su amigo Benítez en la Universidad San Sebastián. “Lucho cómo estás? (…) Jorge Benítez me pidió te escribiera x su terna (…) está súper urgido con las lucas”, le escribió. Hermosilla se comprometió a hablar con su socio, el exministro Andrés Chadwick, aunque no hay constancia en los chats de que el puesto se materializara.

La relación entre Hermosilla y Sabaj se remonta a marzo de 2020, cuando ella le pidió ayuda para conseguir un cupo como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Hermosilla, en ese entonces un influyente asesor del Ministerio del Interior del gobierno de Piñera, utilizó sus contactos para lograrlo. Esta red de favores quedó al descubierto tras la incautación del teléfono de Hermosilla en el marco de la investigación por el audio de Ciper que lo mostraba proponiendo una caja negra para coimas.

Las consecuencias para la ministra Sabaj son inminentes. Según reportea.cl, la Corte Suprema revisará este lunes 25 de agosto la apelación de Sabaj a una sanción de cuatro meses de suspensión con medio sueldo impuesta por la Corte de Santiago. Luego de eso, se dará curso a un cuaderno de remoción que podría terminar con su expulsión del Poder Judicial. Ni Sabaj ni Benítez respondieron a los requerimientos de Reportea.cl para obtener su versión sobre los hechos.

Accede a continuación el reportaje completo de Reportea en siguiente enlace: