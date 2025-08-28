Por chats con Hermosilla: Corte Suprema inicia proceso de «cuaderno de remoción» a ministra Verónica Sabaj

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, firmó la resolución de inicio del «cuaderno de remoción» en contra de la suspendida ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj Escudero (en la foto), por su vinculación con el abogado Luis Hermosilla.

Según se informó desde el Poder Judicial, el secretario del máximo tribunal, Jorge Sáez, ya notificó a Sabaj, por lo que desde el 27 de agosto comienza el plazo de 5 días para que la ministra presente su informe.

«Luego, el presidente del máximo tribunal deberá citar a audiencia de pleno para escuchar alegatos y resolver», señala el reporte del PJ.

Recordemos que, este lunes 25 de agosto, el Tribunal Pleno rechazó la apelación de la ministra Sabaj, confirmando la medida disciplinaria de 4 meses de suspensión. Revisa el fallo completo AQUÍ.

Corte Suprema inicia proceso de cuaderno de remoción de ministra Verónica Sabaj Escudero https://t.co/ZlW8nGKZ6T pic.twitter.com/vQSSrOdr2y — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) August 27, 2025

