Caso Urrutia: Ministro Cordero reconoce posible «conflicto de interés» y abogado defensor del juez niega acusaciones

El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, continúa en medio de la polémica, por haber fallado a favor de un grupo de reos de la Cárcel de Alta Seguridad, a quienes les otorgó una serie de beneficios, como videollamadas y visitas íntimas.

La situación escaló luego de conocerse que el magistrado comparte abogado con un narcotraficante privado de libertad, a quien le otorgó un beneficio carcelario.

Mientras que el ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló este miércoles que el caso podría estar influido por un posible conflicto de interés, el abogado defensor del juez, Carlos Quezada Orozco, descartó las presunciones del secretario de Estado.

El recluso de nombre Rafael Marín Vielma está condenado como autor en una operación de tráfico de éxtasis desde España y tenencia ilegal de armas. Urrutia autorizó a Vielma a sostener una “visita íntima” con su pareja Lady Nelly Martínez Moreno, beneficio que el juez le exigió a Gendarmería cumplir.

Según informó Ex-Ante, el abogado defensor de Vielma y de su hermano Leonel Marín Vielma -que participaron juntos en el delito de tráfico de estupefacientes- es Carlos Quezada Orozco, quien también es abogado personal del juez Urrutia,

El jurista ha representado al magistrado en varias de las querellas y denuncias que ha presentado. De hecho, en 2023, fue su defensor en la querella por calumnias que el juez presentó contra el exministro, Mario Desbordes.

Ministro Cordero: «A mí me parece inconveniente»

En conversación con Radio Universo, el ministro Cordero se refirió a la situación y reconoció que podría existir conflicto de interés.

«Lo que a mí más me importa es garantizar la máxima seguridad del establecimiento. Algunas de esas comunicaciones permitidas son precisamente las que se buscan evitar en la máxima seguridad», comenzó diciendo.

“Yo me quiero seguir focalizando, porque lo que creo que no corresponde en estos momentos, es que esto sea una disputa con un juez con nombre y apellido”, agregó.

Sobre la controversia, el titular de Justicia explicó que “el atributo central de la función jurisdiccional, es la independencia judicial y eso es lo que justifica que le reconozcamos la independencia y que le reconozcamos la inamovilidad a un juez. Por eso los estándares que le exigimos a los jueces para el desempeño de su nivel jurisdiccional, deben ser mayores o superiores a las de cualquier otro funcionario público”.

Consultado por lo publicado sobre Quezada, el ministro señaló que “al menos pone en riesgo la condición de independencia“.

“Para evaluar en concreto un caso de conflicto de interés, yo creo que es conveniente tener todos los antecedentes, pero es evidente que hay un principio que podría generar una hipótesis de conflicto de interés”, dijo.

A juicio del secretario de Estado «es conveniente» que esta situación la «despeje tanto el juez Urrutia como su abogado».

Finalmente, el ministro reconoció que «a mí me parece inconveniente, por el contexto en el que estamos y por la naturaleza de la función jurisdiccional».

Cabe recordar que el titular de Justicia, tras reunirse este lunes con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, calificó de «ilegal» la decisión del juez Urrutia de autorizar videollamadas desde la Cárcel de Alta Seguridad a personas privadas de libertad que están vinculadas al llamado Tren de Aragua.

“Nosotros creemos que la decisión del juez Urrutia es ilegal, las razones por las cuales son ilegales se han expresado en el escrito de gendarmería”, afirmó en esa oportunidad.

A juicio de Cordero, la medida autorizada por Urrutia “infringe las normas que regulan el derecho penitenciario y particularmente aquellas que están vinculadas a establecimientos de máxima seguridad”.

Abogado defensor de Urrutia descarta conflicto de interés

El abogado Carlos Quezada reaccionó a las declaraciones del ministro Luis Cordero sobre el «posible conflicto de interés» y aseguró que probablemente están inducidas “a error” por la publicación del medio que difundió la información.

En conversación con CNN Chile aseguró que él no tiene patrocinio o poder vigente en ninguna de las causas activas del interno Rafael Marín Vielma.

“Las solicitudes de visita conyugal y otro tipo de beneficios que se ventilan en la causa de cumplimiento de condena, creo que (las tramita) el Juzgado de Garantía de Antofagasta y los ha visto otro profesional“, declaró.

El abogado defensor de Urrutia descartó que la situación se trate de un conflicto de interés.

«Básicamente, Gendarmería no reclamó de la solicitud de este interno en particular respecto a una visita íntima, sino que reclamó de otras cuatro situaciones totalmente distintas y que tienen que ver con las videollamadas. Por lo tanto, no existe el conflicto y menos existiría un conflicto de interés por lógica“, enfatizó el jurista.

Por su parte, Gendarmería aclaró que la visita íntima solicitada para el reo no ha concretado, debido a que la Cárcel de Alta Seguridad no cuenta con instalaciones para tales fines.

