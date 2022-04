Castillo presenta proyecto de consulta popular sobre una reforma a la Constitución de Perú

En el momento de mayor tensión política y en medio de un clima destituyente, el presidente de Perú, Pedro Castillo, presentó este lunes 25 de abril en el Congreso un proyecto para que el 2 de octubre, a la par de las elecciones regionales y municipales, se haga una consulta popular para que la ciudadanía apruebe o rechace una eventual reforma de la Constitución.

Sin embargo, la actual Carta Magna no permite la convocatoria de una Asamblea Constituyente, por lo que la iniciativa de Castillo contempla también una reforma constitucional previa, a fin de incluir un nuevo artículo que avale la activación de los mecanismos necesarios para llevarla adelante.

Más allá de eso, la convocatoria de un referendo para una reforma constitucional requiere de la aprobación del Congreso con una mayoría absoluta de sus miembros. El mandatario dijo que sabe que el Parlamento es el que tiene en sus manos la potestad de aprobar la propuesta, y desde los bloques opositores ya anticipan un rechazo.

Premier Torres: La dificilísima situación política que vivimos no puede permanecer eternamente porque frena el desarrollo del país. Este sería un mecanismo mediante el cual se logra establecer esa estabilidad política para que exista también estabilidad económica. pic.twitter.com/4C2i9xmljV — Consejo de Ministros (@pcmperu) April 25, 2022

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, aseguró en declaraciones a la prensa que el proyecto del Gobierno tiene como objetivo «cerrar» la Cámara en una suerte de «golpe de Estado».



«Aquí nadie es ingenuo, sabemos bien lo que quiere. Desde el primer día se sabía que el objetivo era cerrar el Congreso», manifestó Alva y catalogó la propuesta de «inviable», según informó RPP.

Al realizar este lunes una presentación oficial del proyecto, el primer ministro Aníbal Torres aclaró que «ni el presidente de la República, ni los ministros de Estado van a redactar una sola letra de esa Constitución». Asimismo, agregó que «todos los organismos constitucionales autónomos y demás entidades públicas mantienen plenamente sus funciones, competencias y atribuciones».

El presidente Pedro Castillo encabeza una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros que tiene como agenda evaluar el proyecto de ley de consulta popular sobre una nueva Constitución Política del Perú.#SiempreConElPueblo pic.twitter.com/nJBtGeUdKr — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) April 25, 2022

Martha Moyano (Fuerza Popular), miembro de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, aseguró a Perú 21 que el proyecto de ley no sería aprobado en ese grupo debido a que el presidente «no ha respetado el debido proceso para realizar reformas en la Constitución». Si bien la comisión tiene 19 congresistas de diversas fuerzas, es probable que el plan del Gobierno no llegue a ser debatido en el Pleno, ya que muchos lo consideran no solo inconstitucional, sino también inoportuno.

«Social y económicamente resulta impertinente (la presentación del proyecto) porque acentúa incertidumbre y nos distrae de los temas de fondo que son el trabajo, la inversión, el alza de precios», opinó Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso).

Fuente: RT.