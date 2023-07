Catalina Pérez reaparece tras polémica por los convenios: «Cometí un error de juicio. Nada de lo sucedido creo justifica sin embargo como me han tratado»

La diputada de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, reapareció este fin de semana, tras la polémica que se registró en las últimas semanas por los convenios millonarios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, que tiene vínculos con la diputada Pérez.

En un material audiovisual – publicado en su cuenta en Twitter – Pérez reconoció conocer la Fundación Democracia Viva y aseveró que «nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por esta ni ninguna fundación o persona para obtener recursos del Estado».

«Conozco la fundación Democracia Viva, que él había creado desde sus inicios y nunca forma parte de ella. Su propósito era constituir una organización ciudadana para incidir en política. En esa condición di algunas charlas, como lo he hecho con muchas organizaciones. Lo hice siempre ad honorem, como corresponde. Y quiero reiterar, fuerte y claro, nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por esta ni ninguna fundación o persona para obtener recursos del Estado. Jamás he visto ni he recibido un peso ni me he beneficiado de ninguna manera», comenzó diciendo Pérez en el material audiovisual.

«Cuando tomé conocimiento de los convenios con el Ministerio de Vivienda no ponderé correctamente el impacto para el país, el daño que esto iba a causar tanto para mí como para el gobierno del presidente Gabriel Boric y el proyecto político por el que hemos luchado junto a todas y todos ustedes. Me equivoqué, cometí un error de juicio. Nada de lo sucedido creo justifica sin embargo como me han tratado», añadió.

En la declaración pública, Pérez apuntó directamente contra el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, e indicó que, pese a su decepción, seguirá siendo parte de la organización política.

«Como una muestra de su falta de talento político y de liderazgo, ha sido errático, cambiante y además ha faltado a la verdad. No fue él sino yo quien pidió un pronunciamiento a la Contraloría sobre este y todos los convenios entre fundaciones y la Seremi de Vivienda de Antofagasta», recalcó.

«Pese a mi profunda decepción, soy y seguiré siendo parte de Revolución Democrática, diputada de RD, por respeto a mi historia política y a quienes represento en Antofagasta», agregó.

Video publicado por Catalina Pérez en Twitter

Cabe recordar que, a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, se le denunció por una serie de convenios que se realizaron entre la organización y diferentes fundaciones como Democracia Viva.

A esta última, se le adjudicó convenios por cerca de $426 millones con la Seremi de Vivienda de la región.

Seremi tenía exactamente dos convenios en curso firmados por su director, Daniel Andrade, quien fue expulsado del partido.

En la tarde de este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) allanó la casa de la diputada Pérez.

En el operativo, se buscaba incautar documentación en la casa que la parlamentaria compartía con su expareja Daniel Andrade.

Para esto, detectives la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) llegaron hasta la calle Arcángel para materializar una orden de entrada y registro emanada desde el Juzgado de Garantía de Antofagasta, solicitada en el marco de las indagatorias que lidera el fiscal Christian Aguilar.

Seguir leyendo…

Caso Democracia Viva: Justicia declaró admisible la querella presentada por Revolución Democrática

Tribunal Supremo de RD expulsa del partido a Daniel Andrade y exseremi Carlos Contreras por el caso Convenios