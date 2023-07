Tribunal Supremo de RD expulsa del partido a Daniel Andrade y exseremi Carlos Contreras por el caso Convenios

El Tribunal Supremo de Revolución Democrática (RD), de forma unánime, decidió en la tarde de este jueves expulsar del partido a Daniel Andrade y al ex secretario regional ministerial (seremi) Carlos Contreras.

Esto, en el marco de la investigación que se lleva a cabo por los convenios que se realizaron entre la Seremi y diferentes fundaciones como Democracia Viva en Antofagasta.

Mediante un comunicado – citado por CNN Chile – la máxima instancia de la colectividad oficialista argumentó la decisión “de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del Reglamento de Procedimientos de Revolución Democrática, y a la Ley de Partidos Políticos”.

Desde el partido indicaron que continuarán “poniendo a disposición los antecedentes del caso ante el Tribunal Supremo, para que tome las decisiones que considere pertinentes, reafirmando nuestro compromiso de actuar con tolerancia cero frente a hechos que dañan la fe pública”.

No obstante, se conoce que, al parecer, Andrade habría presentado su renuncia a RD.

“No puedo defender mi inocencia activamente en este procedimiento, porque mis defensas mañana serán utilizadas en el proceso penal cuando todavía no he sido citado a declarar, y, por lo tanto, no he podido optar por declarar o mantener silencio. Por tanto, sin perjuicio de lo que resuelva este tribunal, pido que se suspenda cualquier resolución hasta que haya una resolución judicial”, indicó la mañana del miércoles a través de un correo electrónico, refiere el medio citado.

Cabe recordar que, este jueves, el Juzgado de Garantía de Antofagasta declaró admisible la querella presentada por RD – el viernes pasado – en el marco de las investigaciones que se llevan a cabo entre la Fundación Democracia Viva con la Seremi de Vivienda de la segunda región.

A Democracia Viva se le adjudicó convenios por cerca de $426 millones con la Seremi de Vivienda de la región.

Seremi tenía exactamente dos convenios en curso firmados por su director, Daniel Andrade, pareja de la diputada RD Catalina Pérez.

Con la admisibilidad del recurso, el partido aparecerá como querellante en el caso que lleva el Ministerio Público, y en el que todavía no hay formalizaciones.

