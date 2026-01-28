Cathy Barriga arremete contra matinal y denuncia cobertura parcial: «Es muy fuerte cuando acusan a alguien de algo que no ha cometido»

La exalcaldesa UDI de Maipú, Cathy Barriga, arremetió el martes en contra del matinal Mucho Gusto, luego de que el programa abordara la causa judicial en su contra por fraude al Fisco, falsificación de documentos y malversación de fondos, que alcanza un perjuicio superior a $32 mil millones y por la cual se solicitan más de 30 años de cárcel.

La ex jefa comunal protagonizó un tenso momento cuando durante la transmisión en vivo del espacio, realizó un contacto telefónico y acusó a los animadores y panelistas de frivolizar y realizar una cobertura parcial del su caso, que actualmente se encuentra en etapa de preparación de juicio oral.

Esta llamada se produjo luego de que el actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), formalizara la adhesión del municipio a la causa que el Ministerio Público mantiene contra la ex Mekano por presuntos delitos de corrupción durante su gestión entre 2016 y 2021.

A través de su equipo jurídico, el edil espaldó los cargos de fraude al Fisco, falsificación de documentos, malversación de fondos y negociación incompatible, y solicitó una pena de 23 años de cárcel para Barriga.

Tanto la Fiscalía como la Municipalidad denuncian el uso de recursos públicos para fines personales, incluido el financiamiento del programa “Fuerza de Mujer”, registrado a nombre de Barriga, a lo que se suma el pago de servicios privados, como la contratación de una cuidadora para su hijo y asesorías legales sobre causas personales. Además de pagos de sueldos a una funcionaria sin los requisitos profesionales.

Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió una pena de 37 años de cárcel para la exalcaldesa por mantener «una política sistemática de gobernanza municipal fraudulenta».

Según la acusación del CDE, «a raíz de una política sistemática de gobernanza municipal fraudulenta» se produjo un perjuicio al Fisco que supera los $32.880 millones, lo que a su vez, agrega el Consejo de Defensa del Estado, se debió a «una gestión edilicia fuera de los márgenes establecidos por las reglas de la administración financiera del Estado».

En su descargo a los conductores del matinal de Mega, Barriga planteó que le parece «impresentable que van casi 5 años de hablar, de nutrirse de un tema que se ve en tribunales, y que no sean capaces de comunicar ni de informar que el querellante y persecutor, que es el alcalde (Tomás Vodanovic), está querellado, imputado por fraude al Fisco hace más de 5 meses».

“Cuando tú tienes la ética periodística, que es informar a la gente, y hablan sólo parcialmente… no sé la motivación que tienen”, agregó.

La modelo negó todas las acusaciones en su contra uy señaló que «es muy fuerte cuando acusan a alguien de algo que no ha cometido (…) Yo siempre digo, ojalá que nunca nadie tenga que vivir una situación así, que te apunten».

Según Barriga, nunca se le ha dado espacio a su defensa e indicó que incluso su abogado “ha quedado botado varias veces” en programas de televisión.

Barriga «Durante cinco años no he podido trabajar por culpa de esta querella»

En la llamada telefónica, acusó a los animadores y panelistas de frivolizar con la situación que enfrenta y lanzar críticas por su contenido en redes sociales en medio del litigio judicial que atraviesa.

«Cuando ustedes hablan de un mundo paralelo, en el cual me ven haciéndome las uñas y los pies, yo estoy en un contexto de trabajo, en donde apoyo a emprendimientos y en donde muchas veces se realizan trabajos a través de las redes sociales».

«Yo escucho que ustedes frivolizan eso, siendo que son personas que vienen del mundo de la televisión y las redes sociales, y deberían entender que uno tiene que seguir trabajando. Yo, durante cinco años, no he podido trabajar por culpa de esta querella. Hay cero empatía de ustedes”, remató.

«Nadie la está cuestionando por ser mujer»

Ante estos dichos, el periodista Karim Butte le aclaró que no se trata de un tema personal, señalando que era mejor hablar con argumentos sobre la acusación en su contra.

“No se trata de lo que nosotros pensemos. No lo haga personal. Hablemos con argumentos de la acusación”, dijo Butte.

“Ustedes son líderes de opinión, hablan e instalan realidades”, replicó Barriga.

“¿Pero podemos conversar? Le podemos hacer preguntas y usted responde, estamos con Sabas Chahuán que fue fiscal”, le explicó el conductor.

“Dejen hacer mis descargos, porque ustedes tienen pantalla todos los días, durante los cinco años que han hablado de mí. Él decía que yo gasté en cosas ridículas, fue todo en ayuda y cada peso está en los vecinos”, respondió Barriga.

“¿Va aceptar que le hagamos preguntas?”, señaló el periodista, desatando la furia de la ex Mekano, citada por nio Bío Chile.

“Yo esta vez llamo para hacer mis descargos. Él está calificando el trabajo de una mujer, que es muy castigado la verdad, porque en política a un hombre no se le cuestiona que salga en una piscina mostrando las calugas”, afirmó.

“Cathy ahora está hablando de un tema de género. ¡Nadie la está cuestionando por ser mujer! ¡Aquí nadie ha hablado de género!”, lamentó Karim Butte.