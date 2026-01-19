CDE pide 37 años de cárcel para exalcaldesa UDI Cathy Barriga por millonario fraude en Maipú

La investigación contra la exjefa comunal de Maipú ya se encuentra cerrada. La audiencia de preparación para el juicio oral está programada para el 2 de febrero y ahí se definirán, entre otras cosas, las pruebas que se presentarán, junto con analizarse las acusaciones de Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y los demás querellantes.

Por mantener «una política sistemática de gobernanza municipal fraudulenta», el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió una pena de 37 años de cárcel para la exalcaldesa UDI de Maipú, Cathy Barriga, en lo que fue la presentación de su acusación realizada este lunes 19/1.

Recordemos que, previamente, el Ministerio Público había solicitado 23 años de presidio para Cathy Barriga, quien es acusada por cuatro delitos: fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.

Según consignaron medios nacionales, según la acusación del CDE, «a raíz de una política sistemática de gobernanza municipal fraudulenta» se produjo un perjuicio al Fisco que supera los $32.880 millones, lo que a su vez, agrega el Consejo de Defensa del Estado, se debió a «una gestión edilicia fuera de los márgenes establecidos por las reglas de la administración financiera del Estado».

Seguiremos informando. Continúa leyendo sobre este caso:

Maipú: Fiscalía pide más de 23 años de cárcel para Cathy Barriga por 4 delitos

 El Ciudadano

