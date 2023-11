Cathy Barriga rompe el silencio ante inminente formalización por fraude al fisco

Cathy Barriga rompe el silencio ante inminente formalización

Este viernes, trascendió en fuentes de prensa, que la Fiscalía Metropolitana Oriente se encontraría preparando la formalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Según informó el medio Interferencia, en su reportaje “La caída final de Cathy Barriga: fiscalía decide formalizarla por delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público” la exjefa comunal enfrentará a la justicia la próxima semana, proceso en el cual podría quedar en prisión preventiva.

Una de las aristas que se investigan en fiscalía es un viaje realizado por funcionarios municipales en 2019 a la ciudad argentina de Mendoza. El viaje, que tuvo por objetivo asistir a una función del ballet de «La Cenicienta» montada por vecinos de la comuna, representó un gasto público de catorce millones de pesos en pasajes y viáticos, los cuales tuvieron que ser devueltos al año siguiente por la Municipalidad tras un dictamen de Contraloría.

A esto se suma una investigación por la contratación fantasma de una periodista, a quien se le pagaron $95 millones por servicios que nunca se prestaron.

Cabe recordar que la querella contra Cathy Barriga fue interpuesta por el actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien ha denunciado públicamente los delitos cometidos durante la gestión de su antecesora.

¿Qué dice Cathy Barriga?

La figura televisiva​ licenciada en psicología y exalcaldesa independiente pro Udi, salió al paso y realizó una publicación en su cuenta de instagram:

Compartimos íntegramente su publicación:

Comparto con ustedes siempre parte de mi vida, hoy nuevamente como es de costumbre el alcalde de Maipú realiza una convocatoria de prensa para hablar de la querella que el presentó en mi contra, quiero informales que no he sido formalizada y en relación a la investigación que desarrolla el Ministerio Público, es importante aclarar que al asumir la Municipalidad de Maipú, arrastraba ésta un gran déficit, lo cual no se tradujo en el término de los programas de ayuda de los vecinos de Maipu, fruto del trabajo que desarrollé en forma seria y responsable por 5 años.

Quiero señalar enfáticamente que jamás me beneficié de alguna manera de mi trabajo como alcaldesa, ya que todos los recursos de la municipalidad llegaron a la comunidad a través de distintos programas sociales y obras ,siendo una actividad que realicé con mucho esfuerzo, siempre con el afán de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas.

Es por ello que tengo la firme convicción que al final de este proceso se determinará mi completa inocencia.

Agradezco cómo siempre todo el cariño y la energía que recibo todos los días, el que ha sido siempre mi motor.

Miiil cariños !!!

