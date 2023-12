Cathy Barriga votó en Maipú: Su esposo salió en su defensa ante preguntas sobre formalización por corrupción

La exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga votó este domingo 17 de diciembre durante la jornada del Plebiscito Constitucional 2023.

Acudió acompañada de su esposo, Joaquín Lavín León, rodeada además de las interrogantes por su formalización prevista para el próximo 16 de enero por fraude al fisco y falsificación de instrumento público en una investigación de la Fiscalía Oriente tras las acusaciones presentadas por el actual alcalde, Tomás Vodanovic (RD), por un posible fraude por $31 mil millones.

Al ser interrogada por los periodistas sobre el proceso judicial fue Lavín León quien primero atajó las preguntas: «Aquí hay una persecución desde que Cathy asumió el municipio. Se inventó que el municipio estaba quebrado, que resultó ser falso, después se inventó que se habían apropiado de dinero que también resultó ser falso y ahora dicen que existe un fraude por un déficit. Yo fui candidato a alcalde en 2012 en Maipú y ya existía un déficit importante en la comuna, entonces esto ha sido una persecución política dese el día que asumió y evidentemente muchas personas sacan réditos de esto».

Barriga, por su parte, dijo a Meganoticias: “A mí no me persigue Fiscalía, no me persigue Contraloría. Esto responde a una investigación cuando alguien realiza una querella. Y en eso estoy, como siempre defendiéndome”.

🔴 Kathy Barriga fue a votar por el A Favor y no fue capaz de responder que sucedió con los 31 millones de déficit que dejó cuando fue alcaldesa de Maipú. #EnContraCrece #EnContra17Diciembre #EnContraGanaElDomingo pic.twitter.com/zSU2qqgpU0 December 17, 2023

Seguir leyendo: