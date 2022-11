Cazador que mató a hombre al confundirlo con un jabalí irá a juicio

Un cazador que mató a tiros a un hombre anglo-francés después de que supuestamente lo confundiera con un jabalí fue a juicio acusado de homicidio involuntario.

Morgan Keane, de 25 años, recibió un golpe en el pecho cuando cortaba leña frente a su casa en un pueblo al norte de Toulouse, en el suroeste de Francia, hace dos años.

El cazador, Julien Féral, de 35 años, había obtenido su licencia de caza solo seis meses antes de la tragedia y admitió que no conocía la zona. Laurent Lapergue, de 51 años, quien organizó la cacería, también está siendo juzgado por homicidio involuntario.

El caso ha amplificado los llamados a tomar medidas enérgicas contra la seguridad de la caza y la creciente ira por la impunidad percibida del poderoso lobby de caza de Francia, que cuenta con el respaldo de Emmanuel Macron. Desde el asesinato de Keane, los cazadores han disparado a otros dos civiles.

La muerte de Keane provocó una campaña en las redes sociales de sus amigos llamada «Un día, un cazador», que dio lugar a una petición firmada por más de 100.000 personas. Una investigación parlamentaria posterior resultó en un informe de 140 páginas publicado en septiembre que recomendaba, entre otras medidas de seguridad, prohibir a los cazadores beber, pero rechazó los llamados de los activistas para prohibir la caza los domingos y miércoles, cuando muchos niños no van a la escuela.

Miembros de la Federación Nacional de Cazadores (FNC) rechazaron las propuestas del Sénat y reaccionaron con enojo, diciendo que estaban siendo “estigmatizados” y caricaturizados.

La acusación establece que Keane estaba cortando leña en su terreno privado en un lugar llamado Garrigues cerca de Calvignac alrededor de las 4:30 pm cuando Féral, «creyendo que estaba disparando a un jabalí», lo golpeó fatalmente desde una distancia de 75 metros con una bomba Remington fusil de acción.

Féral, que tenía un permiso de armas válido y una licencia de caza reciente, le dijo a la policía que se había unido a la cacería con su cuñado, pero que no estaba familiarizado con el área ni qué partes eran privadas. Dijo que estaba parado en un campo donde no vio «ningún automóvil, ninguna vivienda, ninguna persona», escuchó un crujido y vio un jabalí, que se dio la vuelta y corrió hacia el bosque. Cuando vio movimiento cerca, dijo que disparó de nuevo asumiendo que era el jabalí.

Keane y su hermano Rowan vivían solos en la propiedad tras la muerte de sus padres. Su madre era francesa y los hermanos nacieron y se criaron en Francia. La acusación decía que el difunto padre de Keane, Michael, cuya nacionalidad se registró como británica cuando murió en julio de 2019, se había enfrentado con cazadores locales dos años antes, acusándolos de acercarse demasiado a su tierra.

Lapergue admitió que Féral no tenía experiencia en la caza de jabalíes y no conocía la zona, pero negó cualquier responsabilidad en la matanza. Fue acusado de homicidio involuntario por supuestamente no dar las instrucciones de seguridad adecuadas antes de la cacería, lo que él niega. También rechazó los hallazgos de los investigadores de que la cacería fue «totalmente desorganizada» e «intrínsecamente peligrosa».

Maître Benoît Coussy, abogado de Rowan Keane, ha pedido penas más severas para los cazadores irresponsables.

“El término ‘accidente’ se ha utilizado incorrectamente desde el inicio de este caso y me parece inapropiado porque se refiere a lo que podría llamarse la excusa de la caza”, dijo Coussy a los periodistas franceses.

“Es hora de crear un delito de caza con penas más duras y disuasorias”.

Las cifras oficiales muestran que durante la temporada de caza 2020-21 hubo 80 accidentes de tiro, siete de ellos mortales. El año pasado hubo 90 accidentes, ocho con resultado de muerte. Se estima que 150 personas resultan heridas en accidentes de caza cada año; la mayoría de las víctimas son los participantes, pero en febrero una mujer de 25 años que caminaba por un sendero señalizado con un amigo en la región de Cantal fue asesinada a tiros. En octubre de 2021, un automovilista de 67 años murió tras ser alcanzado en la garganta por la bala de un cazador cuando conducía por una autovía de Rennes a Nantes.

En 2017, una mujer de 69 años murió cuando un cazador disparó contra el seto de su jardín alegando que había visto un ciervo. Al año siguiente, un cazador de 24 años mató al propietario de un restaurante galés, Marc Sutton, de 34 años, mientras paseaba en su bicicleta de montaña por la Alta Saboya, donde vivía. El cazador fue condenado a cuatro años de prisión, tres de ellos en suspenso. Otros tres cazadores y la esposa de un acusado recibieron sentencias suspendidas por manipulación de pruebas.

El tiroteo de civiles inocentes, algunos en su propiedad privada, ha generado dudas sobre cómo se comparte el campo francés. La FNC, que representa a 800.000 cazadores con licencia, desestimó el informe del Sénat como un “ milhojas de restricciones” que “no eran apropiadas ni realistas”.

El presidente de la federación, Willy Schraen, una figura más grande que la vida que tiene el oído del presidente, causó indignación en junio después de sugerir que los habitantes del campo y los activistas que temían a los cazadores locales deberían quedarse en casa.

“Simplemente deberían caminar en casa, así no tendrán ningún problema… siempre te puede alcanzar una bala perdida, pero no te preocupes, tienes más posibilidades de que te mate un asesino en Francia que un cazador”. le dijo a BFMTV.

Sin embargo, Schraen dijo que en el caso del asesinato de Keane parecía que «no se respetaron las reglas básicas».

“Si uno dispara, debe saber a qué le está disparando”, dijo Schraen.

En Francia se pueden cazar unas 90 especies, aunque se aplican restricciones de tiempo y número. El país tiene 1.313.000 cazadores, según la FédérationNationale des Chasseurs, y la caza es el tercer deporte más popular, después del fútbol y la pesca.

El juicio, que se espera que dure un día, se inauguró el jueves en Cahors. Féral y Lapergue se enfrentan a hasta tres años de prisión y una multa de 75.000 euros cada uno, así como a la prohibición de tener un arma de fuego durante cinco años o la retirada permanente de su licencia de caza si son declarados culpables.

Fuente: The Guardian