Cecilia Ballesteros, nieta de Atahualpa Yupanqui, se presenta en Santiago junto a la destacada cantante tucumana, Viviana Taberna

“Noche tucumana”, se titula el concierto que ofrecerán este martes 9 de septiembre las cantantes tucumanas, Cecilia Ballesteros y Viviana Taberna, en Santiago

Cecilia Ballesteros, nieta del cantautor, guitarrista, poeta y escritor argentino, Atahualpa Yupanqui, considerado el más importante músico y referente del folklor argentino, radica en Chile hace casi una década por motivos laborales. Paralelamente, desarrolla su faceta artística relacionada con la preservación de la tradición heredada y con la composición de temas propios. Asimismo, participa del directorio y de los talleres que ofrece la Fundación “EntreTodas”, espacio que apoya y entrega herramientas espirituales y formativas, con la finalidad de resignificar la vida de mujeres que atraviesan por situaciones complejas.

Viviana Taberna es una cantante, instrumentista y docente tucumana que ha compartido escenario con reconocidas figuras de la música popular argentina, entre los que destaca Miguel Ángel Estrella, Juan Falú, Rubén Lobo, Sandra Mihanovich, Víctor Heredia, Alberto Rojo, “Chivo Valladares” y Luis “Pato” Gentilini. Comienza desde los 4 años, por influjo de su abuelo materno, a cantar y a tocar guitarra. A los 20 años ingresa al Conservatorio de Música y desde entonces ha desarrollado una sólida carrera artística que comparte con su labor docente y con otras disciplinas ligadas al arte. “Estoy feliz de estar en Chile compartiendo con grandes mujeres y artistas que me han brindado la oportunidad de conocer su arte, su música, su tierra: la cultura chilena”, señala.

El repertorio que presentarán las cantoras incluirá temas de raíz popular latinoamericana, particularmente piezas del folklor argentino, como zambas y chacareras, y algunas canciones de autoría propia. El encuentro, en el que también estarán presentes como invitados, los destacados artistas nacionales, Carmen Prieto y Tito Cerda, dedicará un espacio musical para homenajear a la mítica folklorista chilena, Violeta Parra.

El concierto se realizará en el restaurant y espacio de memoria, “Rincón de Jano”, el martes 9 de septiembre a las 20:00 horas. El nombre de este local honra la memoria de un joven estudiante de 18 años, secuestrado, junto a otras 119 personas, en el marco de la Operación Colombo.

Las entradas están disponibles en PortalTickets ()