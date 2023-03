Celebridades acusadas de promocionar ilegalmente criptomonedas acordaron pagar $400.000 a la SEC

Varias celebridades han sido acusadas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), por violar las leyes de Estados Unidos (EE. UU.) al promocionar criptomonedas.

Los ocho artistas acusados son Lindsay Lohan, Jake Paul, Ne-Yo, los raperos Soulja Boy y Lil Yachty, los cantantes Austin Mahone y Akon, y la estrella de cine para adultos Kendra Lust.

La SEC presentó los cargos contra las celebridades como parte de sus cargos más amplios presentados contra el criptoempresario Justin Sun y tres de sus empresas: Tron Foundation Ltd, BitTorrent Foundation Ltd y Rainberry Inc (anteriormente BitTorrent) por la oferta no registrada y venta de los valores de criptoactivos Tronix (TRX) y BitTorrent (BTT).

El organismo los acusa de “promocionar ilegalmente TRX y/o BTT sin revelar que fueron compensados ​​por hacerlo y el monto de su indemnización”.

Según la SEC, Sun y sus empresas ofrecieron y vendieron valores de criptoactivos como inversiones a través de varios “programas de recompensas” no registrados, que dirigían a “las partes interesadas a promocionar los tokens en las redes sociales, unirse y reclutar a otros para Telegram y Discord, afiliados a Tron, y crear cuentas de BitTorrent a cambio de distribuciones de TRX y BTT”.

Todas las celebridades mencionadas, excepto Soulja Boy y Austin Mahone, acordaron pagar un total de más de $400,000 en devolución, intereses y multas para resolver los cargos, sin admitir ni negar los hallazgos de la SEC, reseña The Guardian.