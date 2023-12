¿Censura en Canal 13? Capitana de Carabineros desmintió en vivo a panelista del matinal y el canal eliminó el fragmento de sus redes sociales

El matinal Tu Día de Canal 13 vivió un incómodo momento durante el episodio del pasado martes, esto luego de que la encargada de comunicaciones de Carabineros desmintiera en vivo las declaraciones de uno de los panelistas invitados al programa. Más tarde, al subir el episodio a sus redes sociales, usuarios se percataron de que el canal había aplicado un corte para eliminar las declaraciones de la uniformada.

Fue pasadas las 11:00 horas que el comisario en retiro de la PDI Carlos Collao -invitado recurrente en programas del canal para hablar de crimen y seguridad-, se refirió a las declaraciones del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien esa mañana señaló que «a mí no me gusta hablar de crimen organizado, porque pareciera ser que cuando hablamos de crimen organizado es como que nosotros estuviéramos desorganizados, y no es así (…), la mejor forma de aprender es capacitándose».

A pesar de la evidente incomodidad de los conductores del espacio, Collao criticó duramente a Yáñez y aseguró que el general buscaba alinearse con el gobierno al bajarle el perfil al concepto de «crimen organizado».

«El general director de Carabineros no le puede bajar el perfil a lo que está ocurriendo en Chile porque para él no hay crimen organizado. Para él básicamente es un problema hablar de crimen organizado porque para él eso hace pensar que las policías no están organizadas para poder detener o enfrentar este delito. Señor director, usted está a cargo de una organización tan noble, usted no puede decir eso, hay tantas cosas que decir. No le puede bajar el perfil a esto, no puede ser eco del gobierno», señaló.

El desmentido de Carabineros

Un par de horas después, la vocera de Carabineros, la capitana Pamela Sandoval, se contactó con el canal para expresar en vivo la profunda molestia de la institución por las palabras de Collao, asegurando que el comisario en retiro había tergiversado las palabras de Yáñez.

«Como Carabineros sentimos una tremenda responsabilidad en aclarar cuando terceras personas desinforman a la comunidad (…) El general director jamás ha minimizado ni ha bajado el perfil a la grave situación que estamos viviendo como país, eso no fue así, no ocurrió de esa manera. Que el fenómeno de la delincuencia se ha tornado más violento lo hemos vivido en carne propia como Carabineros», señaló.

«Nosotros lamentamos que hayan este tipo de malentendidos comunicacionales porque nuestro general director nunca negó que hubiese crimen. Jamás lo insinuó de esa forma», agregó.

Más tarde, Canal 13 subió el episodio a su canal de YouTube. Sin embargo, usuarios en redes sociales se percataron de que la entrevista con la capitana Pamela Sandoval había sido completamente eliminada del video.

En el minuto 4:11:26 del video que puedes ver en este link se ve a Priscilla Vargas dando un anuncio comercial cuando se produce bruscamente el corte, dando paso a un espacio de concursos.

De todas formas, algunos espectadores grabaron el momento cuando éste se produjo en vivo y lograron difundirlo a través de redes sociales.