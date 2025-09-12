¡Chévere! Este fin de semana, “El Puma” José Luis Rodríguez regresa a la Región del Biobío

El reconocido y experimentado intérprete venezolano se presentará por última vez en la zona

El ícono de la canción romántica en español, José Luis «El Puma» Rodríguez, regresa a Chile este fin de semana. El legendario cantante venezolano se presentará en la Región del Biobío, con un show lleno de nostalgia y elegancia que promete cautivar a todos sus fanáticos.

Una noche para clásicos, en Talcahuano

El concierto, parte de su gira internacional, tendrá lugar en Espacio Marina, Talcahuano, el próximo domingo 14 de septiembre, a las 20:00 horas. El público del Biobío tendrá la oportunidad de revivir los grandes éxitos que han marcado la carrera de «El Puma». Se espera un movido repertorio con clásicas canciones inmortales como «Dueño de nada», «Pavo real» y «Agárrense de las manos».

«El Puma» es una leyenda de la música latina, y su show ofrecerá una experiencia única para disfrutar de su carisma, fuerza interpretativa y potente voz en un ambiente íntimo y de primer nivel.

Las entradas están a la venta a través del sistema Passline.com.

