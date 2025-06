Chile alza la voz por Gaza: multitudinaria movilización exige fin al genocidio de Israel contra el pueblo palestino

Masiva movilización en Chile contra el genocidio de Israel en Gaza:

El 14 de junio, millones de personas en todo el mundo se movilizaron en apoyo al pueblo palestino, en el marco de la Marcha Mundial a Gaza. En Chile, la convocatoria reunió a miles en Santiago, con epicentro en la estación de Metro Manuel Montt, demandando el fin del bloqueo y el genocidio en la Franja, donde más de 55 mil palestinos han sido asesinados por Israel desde octubre de 2023.

La marcha buscó visibilizar la catástrofe humanitaria en Gaza, agravada por el bloqueo que impide la llegada de ayuda médica y alimentaria. Organizaciones como la Coordinadora Por Palestina y la FECH denunciaron crímenes de guerra, respaldados por organismos internacionales que califican la ofensiva israelí como un genocidio.

La ex ministra e integrante del directorio de TVN, abogada Nivia Palma, criticó la omisión mediática de la masiva movilización en Santiago y apuntó al canal público: « Expreso públicamente que lamento profundamente que para TVN no haya existido la masiva marcha que se realizó hoy en la ciudad de Santiago de Chile apoyando al Pueblo Palestino, el rechazo al Genocidio que está cometiendo Israel y haciendo un llamado a la conciencia de la humanidad para no seguir negando que esta brutalidad y violencia en contra del pueblo palestino, en especial en la Franja de Gaza, existe (…) La marcha fue masiva y pacífica, con muchas personas que fueron con sus hijos e hijas, nietos y nietas; en la diversidad nos unía la voluntad de hacer un mínimo gesto de que no nos da lo mismo lo que está ocurriendo en Gaza (…) Siento vergüenza de esta actitud de TVN. La historia juzgará», señaló en redes sociales.

Los manifestantes portaron cientos de banderas palestinas y exigieron sanciones contra Israel.

Ver algunos de los registros de las movilizaciones:

CHILE | ESTÁ PASANDO | chilenos y miembros de la comunidad Palestina en Chile se manifiestan contra el genocidio de Israel. Miles de personas se congregan en calle Santa María en la comuna Providencia. Los manifestantes se agrupan y levantan consignas contra el genocidio de… pic.twitter.com/QhZBxfgN2e — PIENSAPRENSA 355 mil Seguidores (@PiensaPrensa) June 14, 2025

Masiva manifestación en Santiago en solidaridad con el Pueblo Palestino, contra el genocidio y en el marco de la Marcha Global a Gaza ✊🏻🇵🇸 pic.twitter.com/rWpbWqmi6a — Dauno Totoro (@DaunoTotoro) June 14, 2025

Multitudinaria marcha de hoy en repudio al genocidio de Israel contra el pueblo palestino. Manifestantes exigen al Gob de Chile la ruptura total de relaciones diplomáticas con Israel, responsable de la muerte de más de 50.000 civiles y más de 15.000 niños y niñas. #PalestinaLibre pic.twitter.com/5bJFnaT1ws — Honor Y Gloria ❤🔥 (@JoviNomas) June 15, 2025

[FOTOS] Marcha Mundial a Gaza se tomó el centro de Santiago este sábado #Cooperativa90 https://t.co/N3MbEQawp7 pic.twitter.com/dauImSmiA6 — Cooperativa (@Cooperativa) June 15, 2025

🔴 Miles de chilenos salen a marchar para solicitar el corte de las relaciones con Israel debido a su política genocida en contra de Gaza. pic.twitter.com/38Em8NyBX4 — Roberto Kiltro (@RobertoMerken) June 15, 2025

Contexto internacional:



Mientras las calles se llenaban de protestas, la Asamblea General de la ONU aprobó el 12 de junio una resolución histórica —impulsada por España— que exige un «alto al fuego inmediato» en Gaza. La medida, respaldada por 149 países, condena el uso del hambre como arma de guerra y el bloqueo humanitario.

Estados Unidos e Israel rechazaron la resolución, mientras que aliados tradicionales del gobierno israelí, como Alemania y Japón, votaron a favor. Paralelamente, Egipto detuvo a 200 activistas que planeaban marchar hacia el cruce de Rafah para exigir acceso a ayuda humanitaria.

Cifras de la catástrofe humanitaria:



Según registros independientes, Israel ha asesinado a más de 55.200 palestinos —incluyendo más de 15 mil niños— y heridos a 127.800. Entre las víctimas hay 412 trabajadores humanitarios, personal médico y rescatistas. La ONU advierte que el 85% de la población gazatí está desplazada y en riesgo de hambruna.