Chile cierra fronteras: La medida empieza a regir este lunes 5 de abril

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, confirmó este jueves que las fronteras de Chile permanecerán cerradas desde el lunes 5 de abril a las 05:00 AM y durante todo el mes. Sin emabrgo, no se sabe cuánto tiempo será efectiva la medida, ya que dependerá de la evolución de la pandemia.



“Se restringen los viajes al extranjero por todo el mes de abril, tanto para ciudadanos chilenos, como extranjeros residentes en nuestro país“, dijo la subsecretaria en el balance del COVID-19.



Sin embargo, podrá solicitarse, en caso de situación extraordinaria, un permiso para salir a través de Comisaría Virtual. “Esta situación extraordinaria sólo puede ser porque es fundamental para el país, porque hay una medida humanitaria de por medio, porque es esencial para la salud o porque la persona que sale no vuelve“, explicó Martorell.

Además, se prohibe por 30 días el ingreso de extranjeros no residentes en Chile, con excepción de aquellos que no se encuentran en la lista que la OMS ha declarado como de transmisión comunitaria. Sólo pueden ingresar ciudadanos chilenos y extranjeros residentes, quienes deben seguir un protocolo específico.

El protocolo para entrar

–Presentar un test PCR negativo realizado 72 horas antes de embarcar. En vuelos con escala, se considera desde el último embarque.

–Completar de forma electrónica el formulario “Declaración Jurada Para Viajeros” hasta 48 horas antes del embarque en el que entregará información de contacto, antecedentes de salud y de su viaje. Este formulario entregará un código QR como medio de verificación. Se puede obtener en www.c19.cl.

-Se debe permanecer 5 días en cuarentena en un hotel de tránsito, donde se realizará un nuevo test PCR. Si el resultado es negativo, se puede continuar la cuarentena de 10 días en el lugar de destino final y si es positivo será trasladado a una residencia sanitaria. Durante los primeros 14 días desde la entrada al país, se aplicará un formulario de seguimiento que se enviará vía mail diariamente. Completarlo es una obligación.

Por otro lado, a todos los camiones que ingresan por frontera terrestre, que son esenciales para el abastecimiento, se les exigirá también un PCR negativo realizado con 72 horas de anticipación. Además se realizarán en cada frontera exámenes aleatorios.