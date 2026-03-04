Chile recibe nuevo vuelo de deportados desde EE.UU.: retornan 34 y ya suman 354

Un nuevo contingente de ciudadanos chilenos deportados de Estados Unidos (EE.UU.) arribó al territorio nacional. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que en el vuelo chárter que aterrizó el pasado sábado 28 de febrero llegaron al país 34 connacionales, con lo que la cifra total de retornados bajo esta política aplicada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, asciende a un total de 354 personas.

Según detalló el secretario de Estado, el grupo está compuesto por 23 hombres y 11 mujeres, quienes fueron sometidos a los protocolos migratorios y policiales establecidos para este tipo de situaciones.

“Al arribar, y tras los controles correspondientes, dos de estas personas quedaron a disposición de la justicia chilena, ya que contaban con órdenes de detención vigentes”, explicó.

Asimismo, indicó que este vuelo se suma a los otros que han aterrizado en Santiago desde mayo del 2025.

La autoridad subrayó la naturaleza coordinada de estas operaciones y planteó que al igual que en los vuelos anteriores, “se logró asegurar un retorno ordenado gracias al procedimiento coordinado de las instituciones”,

En este sentido, detalló que la gestión fue posible por el trabajo conjunto de diversas entidades gubernamentales, mencionando explícitamente a los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública. A ellos se sumaron, en el terreno, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio de Registro Civil, entre otras reparticiones, que se encargaron de la verificación de identidades y la revisión de antecedentes.

354 chilenos deportados de EE.UU. desde mayo de 2025

El historial de vuelos con deportados desde Estados Unidos a Santiago se remonta a mayo de 2025, cuando empezaron a aterrizar las primeras aeronaves con ciudadanos chilenos. Con la incorporación de estas 34 personas, el acumulado total desde entonces alcanza las 354.

La composición demográfica de los deportados por la administración del magnate republicano mantiene una mayoría masculina significativa, ya que del total, 283 son hombres y 71 son mujeres, según los datos consolidados por el gobierno chileno.

Al ser consultado sobre la naturaleza de estas expulsiones, el ministro Elizalde contextualizó la situación dentro de una política de carácter internacional y no como un hecho aislado contra Chile.

El secretario de Estado sostuvo que “la política de expulsiones del Gobierno de Estados Unidos no se dirige exclusivamente a Chile, sino que se aplica a todos los países”.

Finalmente, el ministro del Interior se proyectó hacia el futuro, anticipando la posibilidad de que estos movimientos migratorios continúe y aseguró que el gobierno mantendrá su coordinación para garantizar el orden y el respeto a los derechos de los deportados.

“En caso de concretarse nuevos vuelos, seguiremos trabajando para que el retorno de nuestros compatriotas sea seguro y conforme a la normativa vigente”, enfatizó.