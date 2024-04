Chile será sede de importante conferencia internacional sobre libertad de expresión: Boric y Bachelet entre participantes

Imagen portada: Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO; Gabriel Boric, Presidente de Chile; Irene Khan, Relatora Especial de la ONU sobre la Libertad de Opinión y de Expresión; Michelle Bachelet, ex Presidenta de Chile y ex Alta Comisionada ONU.

Día Mundial de la Libertad de Prensa 2024: La UNESCO alerta sobre las agresiones a periodistas medioambientales

La UNESCO dedica el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2024 (3 de mayo) a abordar las múltiples amenazas a las que se enfrentan los periodistas que cubren temáticas medioambientales y el impacto de la desinformación climática. La Organización y Chile celebrarán en Santiago una conferencia internacional que reunirá a representantes gubernamentales, expertos, ONG y profesionales de los medios de comunicación.

• ¿Qué? Conferencia Internacional de la UNESCO “Prensa para el planeta: El periodismo ante la crisis ambiental”

• ¿Dónde? Centro Cultural Gabriela Mistral, Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227, Santiago, Chile (y en línea)

• ¿Cuándo? Entre el 2 y el 4 de mayo de 2024

• ¿Quién? Gabriel Boric, Presidente de Chile; Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO; María Ressa, Periodista de Investigación galardonada con el Premio Nobel; Irene Khan, Relatora Especial de la ONU sobre la Libertad de Opinión y de Expresión; Michelle Bachelet, ex Presidenta de Chile, ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos; Fatima Denton, fiscal en el caso del asesinato del periodista Dom Phillips de The Guardian, así como representante del IPCC, etc.

La investigación periodística objetiva y veraz sobre cuestiones medioambientales es más importante que nunca. Sin ella, es imposible reducir y mitigar los efectos de la crisis climática, pero los periodistas que se dedican a estas temáticas se enfrentan a amenazas graves y cada vez más frecuentes.

La Conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa de la UNESCO —la primera conferencia de la ONU dedicada a los trastornos climáticos y la libertad de prensa— analizará estas amenazas y estudiará cómo apoyar y proteger mejor a los periodistas medioambientales. Los participantes también debatirán cómo hacer frente a la desinformación, el negacionismo y la distorsión de los hechos científicos. Considerarán la creación de coaliciones de medios de comunicación para liderar investigaciones internacionales que descubran los poderosos intereses transnacionales que están detrás de las campañas de desinformación contra la acción por el clima.

La Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, y el Presidente de Chile, Gabriel Boric, inaugurarán la conferencia que reunirá a los más destacados expertos, defensores y partes interesadas de todas las regiones del mundo, incluyendo a periodistas-activistas ambientales, abogados especializados en libertad de expresión, científicos preocupados por la desinformación sobre el cambio climático y las principales organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la protección del medioambiente.

Premio Mundial a la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano

Como todos los años, los periodistas que han arriesgado sus vidas para proporcionar información imprescindible al público recibirán el Premio UNESCO/Guillermo Cano en una ceremonia especial que tendrá lugar en la conferencia.

* Inscríbase en la rueda de prensa previa al Día Mundial de la Libertad de Prensa, en la que expertos de la UNESCO pondrán de relieve los principales objetivos de la conferencia y analizarán las conclusiones de un nuevo informe que estudia los distintos ataques contra los periodistas medioambientales: desde el acoso, las detenciones y los arrestos, hasta la violencia física y los asesinatos (embargado hasta el 3 de mayo a las 00:01 CET).

En francés: lunes 15 de abril, a las 3:00 pm CET:

Con el Dr. Tawfik Jelassi, Subdirector General de Comunicación e Información

En inglés: martes 16 de abril, a las 3:00 pm CET:

Con Guilherme Canela, Jefe de Sección de Libertad de Expresión y Seguridad de los Periodistas

