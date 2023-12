«Genera desconfianza y lesiona la inversión»: Chile Vamos y Republicanos rechazan propuesta de levantar el secreto bancario de las autoridades

En el marco de la presentación de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, el presidente Gabriel Boric anunció el envío de un proyecto de ley que permita levantar el secreto bancario de las autoridades, esto como mecanismo de control de la evasión y elusión de impuestos.

Sin embargo, el anuncio no cayó bien en la oposición. Desde Chile Vamos y el Partido Republicano ya se han manifestado en contra de la medida, argumentando que generaría incertidumbre y fomentaría la desconfianza en las autoridades.

Uno de los más críticos hacia el anuncio del mandatario fue el jefe de bancada de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien señaló que «el presidente Boric está en una campaña desatada por el En Contra. Propone cosas que sabe que no va a cumplir».

«El presidente sabe y todos los técnicos saben que esa (el levantamiento del secreto bancario) es una muy mala solución. En Europa y en Estados Unidos se usan otros mecanismos para controlar la evasión, porque levantar el secreto bancario genera desconfianza, lesiona la inversión y por lo tanto afecta la economía del país», agregó.

Una opinión similar manifestó el senador gremialista Juan Antonio Coloma, quien asegura que «hoy, ante cualquier duda de ilicitud en una cuenta bancaria, la autoridad puede pedir a la justicia el alzamiento de ese secreto. Siempre que ha habido fundamento se ha otorgado y se han abierto esas cuentas, por lo que no sé cuál es el sentido que a priori se afecte la intimidad de todas las transacciones personales».

Desde el Partido Republicano también rechazaron la medida anunciada por el mandatario. Sin embargo, su argumento es que la información bancaria podría ser utilizada por funcionarios públicos para extorsionar a las autoridades:

«Mientras este gobierno no logre controlar la corrupción dentro de su aparato estatal y no asegure que la información privada de una cartola bancaria de una persona, no termine en manos de abogados o funcionarios públicos corruptos para extorsionarlo o sacar ventaja, sin que haya consecuencias relevantes para esos funcionarios públicos implicados me opondré a cualquier normativa que conculque la libertad de los chilenos», manifestó el diputado Agustín Romero.