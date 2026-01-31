China, Rusia e Irán realizarán ejercicios navales conjuntos en el Océano Índico

China, Rusia e Irán realizarán ejercicios navales conjuntos en el Océano Índico
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Irán, China y Rusia desplegarán a fines de febrero poder naval en el Océano Índico con ejercicios conjuntos

Según informa el medio HispanTV, citando a fuentes oficiales, las armadas de Irán, China y Rusia llevarán a cabo un ejercicio naval conjunto denominado «Cinturón de Seguridad Marítima» a finales de febrero en el norte del Océano Índico. El simulacro, que contará con la participación de unidades de la Armada iraní y de la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, junto a fuerzas de Pekín y Moscú, tiene como objetivo declarado «fortalecer la seguridad marítima y la cooperación entre los países participantes», según los funcionarios citados.

Esta iniciativa, iniciada por Irán en 2019, se realizará por octava ocasión, reflejando la coordinación militar continua entre los tres países en aguas regionales e internacionales. HispanTV recuerda que las ediciones anteriores de estos ejercicios han incluido operaciones de búsqueda y rescate, maniobras de seguridad marítima y ejercicios de coordinación conjunta, consolidando una cooperación estratégica que se desarrolla en un contexto de tensiones internacionales.

La nota del medio, destaca que la Armada iraní realiza con frecuencia ejercicios a gran escala para demostrar sus capacidades. El anuncio de este nuevo ejercicio trilateral se produce, según el reporte, «en medio de crecientes tensiones con Washington», subrayando el componente disuasorio y de proyección de poder que Teherán, Pekín y Moscú atribuyen a estas maniobras conjuntas.

