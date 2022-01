China sobre tensiones entre Rusia y EE. UU.: todas las partes deben renunciar a la mentalidad de la Guerra Fría

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, mantuvo este jueves 27 de enero una conversación telefónica con el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, en la que destacó que las preocupaciones de Rusia en el ámbito de la seguridad deben ser «tomadas en serio y resueltas».

El ministro alentó «a todas las partes a mantener la calma y abstenerse de acciones que estimulen la tensión y aumenten la crisis», reza un comunicado oficial.

«Hoy, en el siglo XXI, todas las partes deben renunciar completamente a la mentalidad de la Guerra Fría y crear un mecanismo equilibrado, efectivo y sostenible de la seguridad europea a través de las negociaciones», destacó el canciller de China.

En ese contexto, hizo hincapié en que la seguridad de un país no puede lograrse en detrimento de la seguridad de otro, y que la seguridad regional «no puede garantizarse mediante el refuerzo o la expansión de los bloques militares».

Foto: EFE/referencial.

Este miércoles, el embajador de EE. UU. en Rusia, John Sullivan, entregó al Ministerio de Exteriores ruso las respuestas por escrito a las propuestas de garantías de seguridad formuladas a mediados de diciembre por Moscú. Poco después, Antony Blinken y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dieron a entender que no aceptan las exigencias de Moscú de acabar con la política de ‘puertas abiertas’, incluso cuando se trate de países vecinos de Rusia.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó este jueves que la respuesta de EE. UU. no contiene una «reacción positiva» a la cuestión principal: la no expansión de la OTAN hacia el este y el no despliegue por parte de la Alianza Atlántica de armas de ataque que puedan amenazar al territorio ruso.

Fuente: RT.