China suspende la entrada al país de extranjeros procedentes de Canadá

China ha bloqueado temporalmente la entrada a su territorio de los extranjeros que viajen desde Canadá, incluso aquellos con permisos de residencia vigentes, anunciados en un comunicado su embajada en Ottawa.

“En vista de la situación actual del covid-19 y la necesidad de prevención y control de epidemias (…), todos los ciudadanos extranjeros que tienen permisos de residencia chinos válidos para trabajar, asuntos personales y reuniones no ingresar temporalmente a China desde Canadá “, reza el comunicado, difundido este sábado.

La nueva regulación no afectará a los diplomáticos ni a los tripulantes de aviones, trenes y barcos. “La entrada con visas diplomáticas, de servicio, de cortesía o C [visado de estancia de corta duración para tripulantes] no se verá afectada”, precisa la embajada.

“La suspensión es una medida temporal que China debe adoptar a la luz de la actual situación de pandemia”, agrega el texto.

Canadá, con una población de alrededor de 38 millones de habitantes, ha registrado más de 775.000 casos de covid-19 y acumula casi 20.000 muertes por la enfermedad, recordó en ese contexto el portal chino South China Morning Post.

Con información de RT

