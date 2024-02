China versus EEUU

La economía estadounidense creció un 2,5% en 2023 con respecto a 2022, según la primera estimación del PIB real para el cuarto trimestre publicada esta semana. Esto fue recibido con entusiasmo por los economistas occidentales de la corriente principal: Estados Unidos está empujando y se ha demostrado que los «pronosticadores de recesión» están muy equivocados. A principios de semana, se anunció que la economía china creció un 5,2% en 2023. A diferencia de Estados Unidos, esto fue condenado por los economistas occidentales de la corriente principal como un fracaso total (con China utilizando datos probablemente falsos de todos modos) y demostró que China está en serios problemas. Por lo tanto, China crece al doble de la tasa de EE.UU., por lejos con un mejor desempeño que la economía del G7, pero es China la que está «fracasando», mientras que EE.UU. está «en auge».

Los economistas occidentales siguen argumentando que la economía china se está yendo por el desagüe. He rechazado este conocido estribillo en numerosas ocasiones en mi blog. Esto no se debe a que tenga un apoyo incondicional al llamado régimen de partido «comunista», sino todo lo contrario. Esto se debe a que la crítica occidental no es correcta desde el punto de vista de los hechos, y también a que el objetivo de esa crítica es destrozar el papel predominante del sector estatal chino y su capacidad para sostener la inversión y la producción. La crítica tiene como objetivo distraer la atención de la realidad de que las economías capitalistas occidentales (aparte de Estados Unidos, al parecer) se tambalean en el estancamiento y al borde de la recesión.

Tomemos esto como un ejemplo de la visión occidental de China: «el modelo económico chino se ha quedado sin energía y que se requiere una reestructuración dolorosa». En realidad, si observamos la tasa de crecimiento de EE.UU. entre 2020 y 2023 y la comparamos con la tasa de crecimiento promedio entre 2010 y 2019, incluso la economía estadounidense tiene un rendimiento inferior. En la década de 2010, la tasa media anual de crecimiento del PIB real de Estados Unidos fue del 2,25%; en lo que va de la década de 2020, el promedio es del 1,9% anual.

Si comparamos la tasa de crecimiento del 5,2% de China con el resto de las grandes economías, la brecha es aún mayor que con Estados Unidos. Japón creció un 1,5% en 2023; Francia 0,6%, Canadá 0,4%, Reino Unido 0,3%, Italia 0,1% y Alemania cayó -0,4%. Incluso en comparación con la mayoría de las grandes economías llamadas emergentes, la tasa de crecimiento de China fue mucho mayor. La tasa de crecimiento de Brasil es actualmente del 2% interanual, la de México del 3,3%, la de Indonesia del 4,9%, la de Taiwán del 2,3% y la de Corea del 1,4%. Solo la India, con un 7,6%, y la economía de guerra de Rusia, con un 5,5%, es superior (de las grandes economías).

Hay un intento continuo de destrozar las estadísticas oficiales ofrecidas por las autoridades chinas, especialmente la cifra de crecimiento. He discutido la validez de esta crítica en publicaciones anteriores, pero el argumento actual es que las cifras del PIB chino son falsas y si nos fijamos en otras formas de medir la actividad económica como la generación de electricidad o acero o el tráfico en las carreteras y puertos, entonces obtenemos una cifra de crecimiento mucho menor. Pero incluso si se redujera la tasa de crecimiento en, digamos, un tercio, seguiría significando una tasa que es el doble de la de la mayoría de las economías capitalistas avanzadas y por encima de la mayoría de las demás. Y estamos hablando de un gigante económico, no de una pequeña isla como Hong Kong o Taiwán.

Y las cifras de la India deben ser discutidas tanto como las de China por los economistas occidentales. En 2015, la oficina de estadística de la India anunció repentinamente cifras revisadas del PIB. Eso impulsó el crecimiento del PIB en más de 2% al año de la noche a la mañana. El crecimiento nominal de la producción nacional estaba siendo «deflactado» en términos reales por un deflactor de precios basado en los precios de producción al por mayor y no en los precios al consumidor en las tiendas, de modo que la cifra del PIB real aumentó de alguna manera. Además, las cifras del PIB no se «ajustaron estacionalmente» para tener en cuenta cualquier cambio en el número de días de un mes o trimestre o en el clima, etc. El ajuste estacional habría mostrado que el crecimiento del PIB real de la India estaba muy por debajo de la cifra oficial. Un mejor indicador del crecimiento puede encontrarse en los datos de producción industrial. Y eso es solo un 2,4% interanual en India, mientras que la tasa de China es del 6,8%.

De hecho, el FMI calcula que China crecerá un 4,6% este año, mientras que las economías capitalistas del G7 tendrán suerte de lograr un 1,5%, y probablemente varias de ellas entrarán en recesión absoluta. Y si los pronósticos del FMI hasta 2027 son precisos, la brecha en el crecimiento se ampliará.

Como ha señalado John Ross, si la economía china sigue creciendo entre un 4 y un 5% anual durante los próximos diez años, duplicará su PIB y, con una población en declive, aumentará aún más su PIB per cápita. «Para lograr el objetivo de China de duplicar el PIB entre 2020 y 2035, tuvo que alcanzar una tasa de crecimiento promedio anual del 4,7%. En lo que va de 2020, China ha logrado una tasa de crecimiento promedio anual del 5,5%, con un aumento promedio anual del PIB per cápita del 5,6%. Para alcanzar su objetivo de 2035, el aumento total del PIB de China a partir de 2020 tenía que ser del 15,5% y, de hecho, alcanzó el 17,7%. La Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, que realiza las proyecciones económicas oficiales para la formulación de políticas del gobierno de Estados Unidos, proyecta que la economía estadounidense crecerá un 1,8% anual hasta 2033 y un 1,4% anual a partir de entonces. Incluso si se lograra la mayor tasa de crecimiento anual, la economía estadounidense solo crecería un 39% entre 2020 y 2035, mientras que China crecería un 100%. Es decir, el crecimiento de China sería más de dos veces y media más rápido que el de Estados Unidos».

Pero los economistas occidentales consideran que este objetivo no se cumplirá. En primer lugar, argumentan que la población activa de China está disminuyendo rápidamente y, por lo tanto, no habrá suficiente mano de obra barata para impulsar la producción. Pero una mayor producción no depende sólo del aumento de la fuerza de trabajo, sino aún más del aumento de la productividad de esa fuerza de trabajo. Y como he mostrado en publicaciones anteriores, hay buenas razones para suponer que la productividad del trabajo de China aumentará lo suficiente como para compensar cualquier disminución en el número de trabajadores.

En segundo lugar, el consenso occidental es que China está sumida en una enorme deuda, particularmente en los gobiernos locales y los promotores inmobiliarios. Esto eventualmente conducirá a bancarrotas y a un colapso de la deuda o, en el mejor de los casos, obligará al gobierno central a exprimir los ahorros de los hogares chinos para pagar estas pérdidas y así destruir el crecimiento. Estos economistas parecen pronosticar un colapso de la deuda cada año, pero no ha habido un colapso sistémico en la banca o en el sector no financiero.

En cambio, el sector estatal ha aumentado la inversión y el gobierno ha ampliado la infraestructura para compensar cualquier desaceleración en el mercado inmobiliario sobreendeudado. De hecho, es el sector capitalista de China (basado principalmente en áreas improductivas) el que está en problemas, mientras que el enorme sector estatal de China toma la delantera en la recuperación económica.

La realidad es que China sigue liderando los sectores productivos del mundo, como el manufacturero. China es ahora la única superpotencia manufacturera del mundo. Su producción supera a la de los nueve siguientes fabricantes más grandes combinados. Estados Unidos tardó casi un siglo en llegar a la cima; China tardó unos 15 o 20 años.

En 1995, China tenía solo el 3% de las exportaciones mundiales de manufacturas, para 2020, su participación había aumentado al 20%. Lejos de que China se vea acorralada por el «desacoplamiento» de la inversión y la demanda de productos chinos por parte de Estados Unidos, Estados Unidos depende más de las exportaciones chinas que viceversa.

Y China está cerrando la brecha con Estados Unidos en productos de alta tecnología, incluidos semiconductores y chips.

A China todavía le queda camino por recorrer para superar el poder económico combinado de las economías imperialistas, pero está cerrando la brecha. Esto es lo que preocupa a Estados Unidos y sus aliados.

Según los economistas occidentales, el énfasis de China en la producción manufacturera y la inversión en infraestructura y tecnología por encima del aumento del consumo de los hogares es el modelo equivocado para el desarrollo. Según la teoría neoclásica (y keynesiana), es el consumo lo que lidera el crecimiento, no la inversión. Por lo tanto, China necesita dividir su sector estatal demasiado grande, reducir los impuestos a las empresas privadas y desregular para permitir que el sector privado amplíe las ventas de bienes de consumo.

Pero, ¿la gran participación del consumo en las economías occidentales ha llevado a un crecimiento más rápido del PIB real y de la productividad, o más bien a quiebras inmobiliarias y crisis bancarias? ¿Y no es realmente cierto que una inversión más productiva impulsa el crecimiento económico y el empleo y, por lo tanto, los salarios y el gasto, y no al revés? Esa es la experiencia en China en los últimos 30 años, con un alto crecimiento e inversión que ha generado un aumento de los salarios y el gasto de los consumidores.

Veremos quién tiene razón sobre China durante este año.

Por Michael Roberts

Columna publicada originalmente el 26 de enero de 2024 en el blog del autor.