Chris Rock se lanza contra Will Smith a un año de la cachetada: «Su esposa se acostó con el amigo de su hijo. Ella lo lastimó mucho más»

A más de un año de ocurrido uno de los episodios más polémicos en la historia reciente los premios Óscar, cuando Will Smith subió al escenario para golpear el humorista Chris Rock por un chiste que éste hizo sobre su esposa, parece que ninguno de los involucrados está dispuesto a pasar página. Esta semana el comediante estadounidense lanzó un nuevo especial de stand-up en Netflix y, cómo no, incluye varias alusiones a la infame cachetada que recorrió el mundo la noche del 27 de enero del año pasado.

Chris Rock: Selective Outrage fue el nombre que eligió el humorista para su primer especial de stand-up comedy desde los Óscar 2022. El nombre del show hace referencia a la «indignación selectiva» que, según Rock, permea a la sociedad norteamericana y que también se habría expresado en el enojo mostrado por Will Smith tras escuchar la broma sobre su esposa.

«No tengo ningún problema con el despertar social. No tengo ningún problema. Estoy a favor de la justicia social. Estoy a favor de que la gente marginada consiga sus derechos. Lo que me molesta es la indignación selectiva», dijo Rock.

«Ya sabes de lo que hablo. Si una persona hace algo, la expulsan. Si otro hace exactamente lo mismo, nada. Sabes de lo que hablo… el tipo de gente que pone canciones de Michael Jackson pero no pone las de R. Kelly. El mismo delito, solo que uno de ellos tiene mejores canciones», reflexionó el comediante.

Si bien Rock no abordó en profundidad el tema de la cachetada hasta los últimos diez minutos del show, sí mencionó brevemente el incidente al iniciar su rutina: «voy a intentar hacer un programa esta noche sin ofender a nadie. Voy a intentarlo lo mejor que pueda, porque nunca se sabe a quién puede provocar (…) La gente siempre dice que las palabras duelen… cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un golpe en la cara», bromeó el humorista.

Ya hacia el final del especial, Chris Rock aseguró que quedó atrapado en medio del fuego cruzado en la relación de Will Smith y su esposa, Jada Pinkett Smith, haciendo referencia a un antiguo video en que la misma Pinkett Smith confiesa que fue infiel a su marido en el pasado.

«Para quien no sepa lo que todo el mundo sabe, la esposa de Will Smith se estaba follando al amigo de su hijo, ¿está bien? Normalmente no hablaría de esta mierda. Pero por algún motivo, estos negros subieron esa mierda a Internet. No tengo ni idea de por qué dos personas talentosas harían algo tan bajo. ¿Qué cojones?», dijo Rock.

«Ella lo lastimó mucho más que él a mí. Todo el mundo la llamó ‘perra’ (…) ¿Y a quién le pegó? ¡A mí! Un negro al que sabía que podía ganar. ¡Eso es de ser un hijo de puta!«, continuó el comediante.

Rock también aseguró que ve repetidamente Emancipation, película en la que Will Smith interpreta a un esclavo, solo para verlo gritar y ser golpeado. Finalmente, el humorista explicó que la razón por la que no se enfrascó en una pelea con Smith fue por la educación que le dieron sus padres: «¿Y saben lo que me enseñaron mis padres? No peleen frente a los blancos«.