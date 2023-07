Científico condenado por prácticas ilegales propone mutar genes de ratones y humanos para prevenir el alzhéimer

El científico chino He Jiankui, quien fue condenado en 2019 a tres años de prisión por realizar prácticas médicas ilegales, ha anunciado su intención de llevar a cabo un nuevo experimento para prevenir la enfermedad de Alzheimer.

Su propuesta consiste en editar genéticamente embriones de ratón e introducir parte de esa edición genética en óvulos humanos fecundados (cigotos), para, de esa forma, comprobar si la mutación confiere protección contra el alzhéimer.

«A partir de los 65 años, la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer prácticamente se duplica cada cinco años», escribió He la semana pasada en su cuenta de Twitter, donde subrayó que en la actualidad «no existe ningún fármaco eficaz contra» esta afección.

El científico aclaró que para llevar a cabo experimentos con este tipo de embriones humanos se requiere «el permiso del gobierno y la aprobación ética».Asimismo, aseguró que no se recurrirá a la reproducción asistida con el uso de los cigotos resultantes de su estudio.

El anuncio de He ha provocado una gran polémica en la comunidad científica, que considera inviable sus ambiciosos planes y se ha opuesto a los posibles experimentos con edición genética potencialmente peligrosa en humanos.

«Todo esto es, por decirlo sin rodeos, una locura», dijo a CNN Peter Dröge, profesor asociado de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, especializado en genética molecular y bioquímica. «Básicamente quiere modificar genéticamente a la especie humana para que no padezca alzhéimer. […] Me sorprende mucho que vuelva a proponer esto», agregó.

He, por su parte, aseguró al medio que está «recabando opiniones de científicos y expertos en bioética» y que no tiene plazos para la realización del estudio. Además, reiteró su postura de que no llevaría a cabo experimentos sin la debida aprobación ética y gubernamental. «El estudio será abierto y transparente, todos los resultados y el progreso del experimento se publicarán en Twitter», añadió.

En noviembre de 2018, He afirmó haber utilizado tecnología de edición de genes CRISPR-Cas9 para modificar el genoma de los embriones de dos gemelas que se encontraban en fase de gestación, con el objetivo de que presentaran inmunidad al VIH.

fuente RT

