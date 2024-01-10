“Cifras incorrectas”: Las críticas a El Mercurio por información distorsionada sobre pobreza indígena y de adultos mayores en CASEN 2024

“Cifras incorrectas”: Las críticas a El Mercurio por información distorsionada sobre pobreza indígena y de adultos mayores en CASEN 2024
Autor: Seguel Alfredo
Un intenso debate se generó este jueves tras la publicación de un artículo del diario El Mercurio sobre la Encuesta Casen 2024. La nota, que destacaba la baja general de la pobreza, afirmó que ésta había aumentado en adultos mayores, pueblos indígenas y personas con discapacidad. Esta información motivó un inmediato cuestionamiento de la autoridad.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, fue enfática en rectificar los datos. A través de una entrevista radial y sus redes sociales, declaró textualmente: “Hoy en El Mercurio aparece una información incorrecta y que es necesario rectificar: la pobreza multidimensional no aumentó en personas mayores, en personas con discapacidad ni en personas pertenecientes a pueblos indígenas”. Sus palabras fueron respaldadas por parlamentarios y el Presidente Boric.

Frente a la controversia, El Mercurio publicó este sábado un nuevo titular: «La pobreza multidimensional bajó entre adultos mayores, indígenas y discapacitados». Al respecto, la diputada Lorena Fries comentó: “Una rectificación indirecta de El Mercurio, pero rectificación al fin. No ideologicemos las cifras y la evidencia al punto de caer en afirmaciones que no contribuyen a la buena toma de decisiones, especialmente cuando hablamos de temas tan sensibles como pobreza y desigualdad”.

