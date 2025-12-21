Cifras que se silencian: En Chile hay más de 2 millones de personas pertenecientes a un pueblo originario según censo

Censo 2024: Más de 2,1 millones de personas se identifican pertenecer a un pueblo originario y el pueblo mapuche concentra el 77% del total

El Censo 2024 confirmó que 2.105.863 personas en Chile se consideran pertenecientes a algún pueblo indígena u originario, lo que equivale al 11,5% de la población total censada. De ese total, el 11,4% corresponde a hombres (1.013.014) y el 11,6% a mujeres (1.092.849). La cifra representa una disminución respecto del Censo 2017, cuando la proporción alcanzó el 12,8% (2.185.792 personas), según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En cuanto a la distribución etaria, el Censo 2024 muestra una población indígena mayoritariamente joven-adulta. El 20,3% tiene entre 0 y 14 años, el 23,8% entre 15 y 29 años, el 21,9% entre 30 y 44 años, el 23,1% entre 45 y 64 años, y el 10,9% corresponde a personas de 65 años o más, evidenciando una estructura demográfica diversa y transversal en todas las etapas del ciclo vital.

📊 Distribución etaria de la población indígena – Censo 2024

Tramo de edad Porcentaje 0 a 14 años 20,3% 15 a 29 años 23,8% 30 a 44 años 21,9% 45 a 64 años 23,1% 65 años o más 10,9%

Desde el punto de vista territorial, las regiones con mayor proporción de población indígena son Arica y Parinacota (36,2%), La Araucanía (34,5%) y Aysén (29,2%), confirmando una fuerte presencia en el norte extremo y el sur austral del país, junto con el histórico peso del Wallmapu en la macrozona sur.

Respecto de la pertenencia a pueblos específicos, el pueblo Mapuche concentra el 77,16% de la población indígena del país, con 1.623.073 personas (8,8% del total nacional), seguido por el pueblo Aymara (178.637; 1%) y el pueblo Diaguita (153.231; 0,8%). Les siguen Quechua, Lickanantay, Colla, Chango, Rapa Nui, Kawésqar, Selk’nam y Yagán. El 88,5% de la población total del país declara no pertenecer a ningún pueblo indígena.

📊 Población por pueblo indígena u originario – Censo 2024

Pueblo Número de personas Mapuche 1.623.073 Aymara 178.637 Diaguita 153.231 Quechua 46.569 Atacameño o Lickanantay 36.221 Colla 21.913 Chango 11.795 Rapa Nui 6.659 Kawésqar 2.153 Selk’nam 1.392 Yagán 1.244 Otro pueblo 20.631 Total población indígena 2.105.863

Finalmente, el Censo 2024 confirma una distribución nacional de la población mapuche, con una alta concentración urbana. La Región Metropolitana de Santiago lidera con 491.213 personas mapuche, seguida por La Araucanía (344.445), Los Lagos (232.855) y Biobío (146.302), evidenciando procesos sostenidos de migración, urbanización y permanencia territorial histórica.

📊 Regiones con mayor población mapuche – Censo 2024