Cifras que se silencian: En Chile hay más de 2 millones de personas pertenecientes a un pueblo originario según censo

El Censo 2024 reveló que el 11,5% de la población en Chile se identifica como indígena, totalizando 2,1 millones de personas. El pueblo mapuche concentra más del 77% de ese total, con fuerte presencia en la Región Metropolitana y el sur del país, confirmando procesos de urbanización y arraigo territorial.

Censo 2024: Más de 2,1 millones de personas se identifican pertenecer a un pueblo originario  y el pueblo mapuche concentra el 77% del total

El Censo 2024 confirmó que 2.105.863 personas en Chile se consideran pertenecientes a algún pueblo indígena u originario, lo que equivale al 11,5% de la población total censada. De ese total, el 11,4% corresponde a hombres (1.013.014) y el 11,6% a mujeres (1.092.849). La cifra representa una disminución respecto del Censo 2017, cuando la proporción alcanzó el 12,8% (2.185.792 personas), según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En cuanto a la distribución etaria, el Censo 2024 muestra una población indígena mayoritariamente joven-adulta. El 20,3% tiene entre 0 y 14 años, el 23,8% entre 15 y 29 años, el 21,9% entre 30 y 44 años, el 23,1% entre 45 y 64 años, y el 10,9% corresponde a personas de 65 años o más, evidenciando una estructura demográfica diversa y transversal en todas las etapas del ciclo vital.

📊 Distribución etaria de la población indígena – Censo 2024

Tramo de edadPorcentaje
0 a 14 años20,3%
15 a 29 años23,8%
30 a 44 años21,9%
45 a 64 años23,1%
65 años o más10,9%

Desde el punto de vista territorial, las regiones con mayor proporción de población indígena son Arica y Parinacota (36,2%), La Araucanía (34,5%) y Aysén (29,2%), confirmando una fuerte presencia en el norte extremo y el sur austral del país, junto con el histórico peso del Wallmapu en la macrozona sur.

Respecto de la pertenencia a pueblos específicos, el pueblo Mapuche concentra el 77,16% de la población indígena del país, con 1.623.073 personas (8,8% del total nacional), seguido por el pueblo Aymara (178.637; 1%) y el pueblo Diaguita (153.231; 0,8%). Les siguen Quechua, Lickanantay, Colla, Chango, Rapa Nui, Kawésqar, Selk’nam y Yagán. El 88,5% de la población total del país declara no pertenecer a ningún pueblo indígena.

📊 Población por pueblo indígena u originario – Censo 2024

PuebloNúmero de personas
Mapuche1.623.073
Aymara178.637
Diaguita153.231
Quechua46.569
Atacameño o Lickanantay36.221
Colla21.913
Chango11.795
Rapa Nui6.659
Kawésqar2.153
Selk’nam1.392
Yagán1.244
Otro pueblo20.631
Total población indígena2.105.863

Finalmente, el Censo 2024 confirma una distribución nacional de la población mapuche, con una alta concentración urbana. La Región Metropolitana de Santiago lidera con 491.213 personas mapuche, seguida por La Araucanía (344.445), Los Lagos (232.855) y Biobío (146.302), evidenciando procesos sostenidos de migración, urbanización y permanencia territorial histórica.

📊 Regiones con mayor población mapuche – Censo 2024

RegiónPersonas mapuche
Metropolitana de Santiago491.213
La Araucanía344.445
Los Lagos232.855
Biobío146.302

