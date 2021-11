Cofundador de PayPal asegura que el aumento del Bitcoin es síntoma de una economía en crisis

Peter Thiel, cofundador de la compañía de pagos en línea PayPal, afirmó el pasado domingo que el alto valor del bitcóin indica que la economía se enfrenta a una inflación real y subrayó que las subidas de precios no son transitorias, criticando la Junta de la Reserva Federal de EE.UU. (FED, por sus siglas en inglés) por no abordar la problemática y no reconocer su gravedad.

«Ya saben, 60.000 dólares por bitcóin, no estoy seguro de que uno deba comprar agresivamente», señaló Thiel durante la 2.ª Conferencia Nacional del Conservadurismo. «Pero seguramente lo que nos está diciendo es que estamos teniendo un momento de crisis», apuntó, lamentando no haber comprado más de la criptodivisa antes, recoge Bloomberg.

El multimillonario tecnológico dijo que la Junta de la Reserva Federal ni siquiera está reconociendo el problema y culpó a la entidad de defender la teoría de que puede imprimir dinero sin desencadenar la inflación. Thiel también declaró que la FED se encuentra en un estado de «cierre epistémico», un término filosófico que hace referencia a la terquedad.

El pasado 20 de octubre, el bitcóin batió su récord histórico al alcanzar en un momento el valor de 66.283,96 dólares, según los datos del portal Coindesk. En opinión de algunos expertos, el precio de la criptodivisa superará, probablemente, los 100.000 dólares dentro de algunos años.

Cortesía de RT

