COI asegura que los Juegos Olímpicos no repercuten en el sistema sanitario de Japón

La celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio no repercute en el trabajo del sistema sanitario de Japón, afirmó el portavoz del COI, Mark Adams.

«Solo una cama ha sido ocupada por el paciente que tenía que ver con la Olimpiada. E incluso si no una, casi no usamos el sistema sanitario de Japón», dijo a la pregunta de un periodista nipón de si es apropiado celebrar los JJ.OO. mientras que la mitad de los habitantes de Tokio, según sus datos, no pueden recibir la asistencia médica a tiempo.

A la vez, Adams aseguró que todos los involucrados en el evento respetan el distanciamiento social y apuntó que la comunidad olímpica es la que se somete al mayor número de pruebas.

«Continuamos la Olimpiada convencidos de que lo que hacemos es correcto», señaló.

Según el comité organizador, 18 personas relacionadas con los Juegos Olímpicos de Tokio dieron positivo al COVID-19 en el último día. Desde el 1 de julio, se ha registrado un total de 299 casos entre los extranjeros y japoneses en los Juegos.

Tanto en vísperas del evento deportivo como durante su inauguración se produjeron en Tokio varias protestas contra la celebración de los Juegos. Los manifestantes llamaron a cancelar los JJ.OO. y destinar el dinero asignado para ellos a la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Los JJ.OO. 2020 de Tokio, aplazados por un año debido a la pandemia del COVID-19, se celebran del 23 de julio al 8 de agosto. La edición paralímpica tendrá lugar del 24 de agosto al 5 de septiembre.

