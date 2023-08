Colegio de Profesores: «Depende del Gobierno evitar que se llegue a un paro indefinido»

El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile inició este miércoles 2 de agosto un nuevo paro nacional, pero esta vez de 48 horas, a la espera de que el Gobierno les entregue una respuesta satisfactoria a sus demandas.

Sobre esta paralización, el presidente metropolitano del magisterio, Mario Aguilar, indicó que “esta es una manifestación ascendente, comienza hoy y termina mañana jueves, esperando que el gobierno dé respuestas, que dé soluciones, porque hasta ahora ha habido mucha retórica, muchas palabras de buena crianza, mucha mesa de diálogo que no es efectiva, que no da soluciones”.

«Mientras tanto nuestros colegas están sufriendo en los colegios el agobio laboral por los trabajos administrativos burocráticos e inútiles, Colegas que debieron haber jubilado el años 2018 aún no lo han podido hacer porque hay retrasos con el bono retiro», afirmó en declaraciones a los medios de comunicación.

El petitorio de los docentes cuenta con ocho puntos prioritarios, entre los que se encuentran: el fin al “agobio laboral”; resolución de problemas de salud mental que derivan en “reacciones violentas e inseguridad” en las comunidades escolares; solución a los servicios locales de educación; cambios al modelo de financiamiento de la educación; revisión de la jornada escolar completa; pago de la mención a profesoras diferenciales y de párvulos; pago de bonos de retiro atrasados y la reparación de la “deuda histórica”.

Al respecto, Aguilar señaló que por parte de la administración del presidente Gabriel Boric «no hay cumplimiento de la promesa del pago de la deuda histórica». Asimismo, indicó que «hay serios problemas de credibilidad con el sistema de evaluación docente, que pensamos que se ha perdido toda confiabilidad porque hay falta de transparencia y serios problemas de convivencia escolar, de violencia», dijo al referirse al caso una alumna que fue apuñalada el lunes al interior del Liceo Darío Salas.

«Eso hace que hoy día ser profesor o profesora es un trabajo casi de alto riesgo (…) Esto tiene que ser abordado con políticas eficaces», aseveró.

Son 130 buses los que salieron desde diferentes regiones del país en dirección a Valparaíso, con el objetivo de trasladar a los docentes para asegurar su participación en la marcha nacional.

Aunque se espera que el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile ofrezca un balance de la jornada al final del día, Aguilar destacó que en la región metropolitana la paralización alcanzó el 80% , y que van más de 75 buses partiendo con docentes desde distintos puntos de Santiago.

«Va a ver una manifestación en la región de Valparaíso frente al Congreso y mañana (jueves) habrá una concentración en la Alameda y en varias regiones del país (…) Van a ser dos días de manifestación y esperamos que el Gobierno escuche», dijo.

«Acá el llamado es al ministro de Educación pero también al presidente de la República a que cumpla su promesa, ellos hablaron de un nuevo paradigma educativo, de solución a la deuda histórica, del respeto al profesorado, de darle a la educación la prioridad que merece y sin embargo todavía tenemos colegios en el Sur con temperaturas cercanas a los cero grados porque no hay calefacción. Tenemos plagas de ratones y problemas de infraestructura que no se solucionan; en algunos colegios no ha llegado el material pedagógico estando en agosto, porque chay burocracia y falta de recursos. Estos problemas tienen que ser solucionados ya», enfatizó el dirigente.

«Depende del Gobierno evitar un paro indefinido»

El presidente metropolitano del magisterio, Mario Aguilar, fue consultado sobre la posibilidad de que se haga un llamado a un paro indefinido y respondió que es una decisión que tiene que tomar la dirección del Colegio de Profesoras y Profesores en una asamblea nacional .

«Nosotros en la región metropolitana haremos consultas a la bases sobre esto, sabemos que hay mucho malestar, pero toda decisión la vamos a tomar siempre con nuestras bases», explicó a los medios,

«El Gobierno tiene que entender que este malestar que se ha expresado tanto la semana pasada con el paro metropolitana, como con esta movilización de 48 horas es real porque no hay soluciones. Depende del Gobierno evitar que se llegue a una situación de paralización indefinida», advirtió.

Aguilar también fue abordado sobre si existe alguna posibilidad de negociar con el Gobiernos obre los ocho puntos incluidos en el petitorio del gremio.

«Hay una priorización porque el petitorio era mayor y comprende los puntos principales. los focos fundamentales de los conflictos en el sistema escolar no es un tema de tranzar o una negociación, porque es incómodo y se quedan temas afuera», planteó.

A su juicio, La Moneda debe presentar un plan integral, tomando en cuenta algunos problemas puede que no tengan solución automática e inmediata, pero que debe aplicarse una estrategia clara que permita abordar los problemas y buscar su resolución.

Sobre la seguridad en los planteles educativos, cuestionó que se pongan en marcha programas pilotos de bajo alcance que no llegan a la cobertura que necesita en el país.

Seguridad en los planteles educativos

Aguilar sostuvo que más allá de un aspecto mediático, la seguridad debe ser abordada con el reforzamiento de la disciplina y la autoridad de los docentes y señaló que es esencial un cambio de currículo , y garantizar un apoyo multidisciplinario para tratar los problemas de salud mental.

Acotó que existe un psicólogo para 1.200 estudiantes y que en el sector público una cita con un especialista en los Consultorios Municipales puede tardar entre n año y año y medio y que una consulta privada con psicólogo o psiquíatra ronda los 80 a 100 mil pesos, lo cual no está al alcance de todas la familias.

«Se vulnera el derecho del estudiante a la salud mental y el derecho de la seguridad del resto de la comunidad», dijo, al tiempo que planteó que esta problemática debe ser abordada con recursos y apoyo preferencial.

