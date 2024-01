«Coleo de toros»: Diputados del PS presentan proyecto de ley para prohibir el maltrato animal

Por esto, los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Daniela Cicardini (PS), presentaron un proyecto de ley para prohibir el «coleo de toros». Su origen proviene de Venezuela y Colombia, y un tanto similar al rodeo, y según el medio The Clinic, se realiza en un terreno rectangular, rodeado de vallas de madera. «Dentro de ese espacio, cuatro jinetes, usando casco y botas especiales, buscan derribar a un toro tirando de su cola. Los jugadores tienen tres minutos para lograr la mayor cantidad de veces su cometido».

Y en esta práctica de maltrato animal, cada vez que el novillo cae, un encargado entra al campo de juego para intentar que «el bovino se pare nuevamente. Para que se reintegre hay diversos métodos, uno siendo pisarlo con el caballo. Otro es doblar su cola hasta quebrarla, transmitir electricidad desde un tubo o empujar al animal constantemente».

Ante esto, en el pasado 9 de agosto de 2023, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, solicitó investigar a Anapolis Ranch, a través Brigada Investigadora de Delitos contra la Salud Pública y el Medioambiente (BIDEMA) de Temuco. Y fue con la sospecha de que la organización (Anapolis Ranch), que se ubica en la Parcela 88 del sector Cantarrana, en Los Ángeles, se estarían realizando delitos de maltrato y crueldad animal.

En tanto, desde The Clinic, expusieron que el legislador por la región de Coquimbo, comentó que este «deporte» es totalmente cruel y que no se puede permitir la practica de esto: “Hemos visto en las noticias cómo se ha anunciado que en nuestro país se estaría practicando un deporte denominado el coleo. Es un deporte en donde abiertamente se maltrata a los animales, que se practica en Venezuela. Nosotros tenemos que decir que el coleo es intrínsecamente cruel con los animales y nosotros no podemos permitir importar este tipo de maltratos hacia los animales”, dijo.

“Si alguna persona que llega a nuestro país quiere practicar este tipo de deportes en este país, se le tiene que decir que no. Y si quieren practicar el coleo, simplemente deberían viajar a Venezuela y hacerlo, pero en nuestro país no podemos permitir que se instale un deporte que termina en fracturas y en daños irreparables para animales que hoy día tienen que ser protegidos”, siguió.