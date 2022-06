Colombia: revelan que la CIA sabía de la participación del Ejército en asesinato de civiles

Documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) revelan que EE. UU. tenía conocimiento sobre la participación del Ejército de Colombia en el asesinato de civiles de izquierda durante el conflicto armado, informó este martes 28 de junio el periódico The New York Times.

El medio norteamericano accedió a una serie de documentos que indican que las fuerzas militares de Colombia estuvieron detrás de la masacre de 20 trabajadores en una plantación bananera, ocurrida en 1988.

Aún así, la Casa Blanca continuó apoyando económicamente el Gobierno colombiano con el envío de millones de dólares y el entrenamiento de soldados para el combate de la guerrilla.

El Archivo de Seguridad Nacional, una organización no gubernamental con sede en Washington, publicará en agosto una biblioteca digital con miles de documentos desclasificados por la CIA, pero The New York Times accedió a algunos de ellos en forma anticipada.

Foto: AFP/referencial.

Según el medio, varias de esas pruebas fueron utilizadas para la elaboración del informe presentado este martes por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que compila los 60 años del conflicto armado y que, además, propone una serie de recomendaciones para poner fin a la guerra interna y comenzar una era de paz.

La Comisión fue creada en 2016, luego de la firma del Acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC). Para la elaboración de este informe se recogieron 27.268 testimonios procedentes de organizaciones de víctimas, de mujeres, miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, exguerrilleros y campesino durante cuatro años de investigación.

El texto advierte que el Estado es uno de los «grandes responsables de los asesinatos sistemáticos» en el país, y se dio a conocer en medio de la transición del presidente Iván Duque y su electo sucesor, Gustavo Petro.

«El informe es una narrativa que no pretende ser la historia de Colombia, sino la entrada a una conversación sin miedo sobre la nación que somos», manifestó este martes el presidente de la Comisión, Francisco De Roux, en el acto de la presentación.

Fuente: RT.